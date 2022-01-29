ВИДЕО: Фермеры протестуют в центре Праги — своим шествием ограничивают движение транспорта

Сегодня днем ​​на Вацлавской площади проходит парад фермеров, протестующих против установления субсидий в пользу мелких фермеров. Они направляются к правительственному учреждению на Малой Стране, где хотят провести демонстрацию. По данным полиции, в парадах принимают участие около 2000 человек. Толпа шумная — раздается свист, бой барабана, в руках несут плакаты, выражающие их позицию.

Шествие по дороге ограничивает движение, после полудня часть главной дороги на улице Межибранской была закрыта. Согласно заявленному маршруту, фермеры должны продолжать движение по улице Житной до Карловой площади, затем по улице Мысликова по набережной, а на другой стороне реки они будут следовать по мосту Манеса. Полиция ранее предупреждала водителей о задержке и просила их выбрать другой маршрут для объезда.

Утром процессии предшествовало собрание в большом зале Люцерны. Среди прочего, к собравшимся фермерам обратился президент Аграрной палаты Ян Долежал, по мнению которого фермеры-производители окажутся на грани выживания из-за нового установления субсидий. Он также упомянул, что сдвиг финансирования в сторону более мелких фермеров приведет к тому, что средние и крупные компании не смогут конкурировать с компаниями из соседних стран.

И Палата, и Сельскохозяйственный союз с января протестуют против изменений в распределении субсидий на период с 2023 по 2027 год.

Источник: ceskenoviny.cz

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