Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Cкамейки с рекламой постепенно исчезают из Праги. В большинстве районов города их уже заменяют новыми

Cкамейки с рекламой постепенно исчезают из Праги. В большинстве районов города их уже заменяют новыми

Партнер рубрики:
08 июня
13:58
195
С улиц столицы постепенно убирают голубые бетонные скамейки, которые служили еще и как места размещения рекламы. Городские районы уже их заменили в некоторых местах и продолжают работать над остальными.

Cкамейки с рекламой постепенно исчезают из Праги. В большинстве районов города их уже заменяют новыми

Люди смогут выбрать, где поставить скамейки

Хотя город расторг контракт с AD-Net в 2019 году, скамейки она не убрала. Компания обанкротилась и ничего не предприняла, несмотря на решение суда. Таким образом, муниципалитет уберёт 1400 скамеек самостоятельно, но за счет арендатора. Одними из последних были устранены скамейки с автобусных остановок в Горни Почернице. 

«Мы знаем, дорогие граждане, что рекламные скамейки на остановках в Горни Почернице часто были единственными скамейками, на которых можно было отдохнуть в ожидании автобуса», — говорится на сайте двадцатого городского округа. Поэтому скамейки они хотят заменить и просят людей присылать свои пожелания относительно того, где стоит разместить новые.

Прага 12 в настоящее время заменяет снятые скамейки новыми, изготовленными из переработанного материала. В июне недостающие скамейки будут дополнены Прагой 11.

Сначала Прага расставляет места на самых оживленных станциях, а затем на остальных.

В Праге 14 об исчезновении скамеек ничего не знали в начале февраля: 

«Это произошло без ведома мэрии Праги 14 или без какого-либо уведомления городского округа об этом шаге», — говорится на сайте округа.
 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь



читайте по теме
Untitled_design
01 июня
11:58
3282
Общество
Отсрочка для беженцев: украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Праге до 12 июня
Fujc1txxsaqiq88
01 июня
10:00
1110
Общество
Мужчина в Праге упал под поезд, работа метро на линии В была приостановлена
7-tram-pid-web
31 мая
11:37
9458
Экономика
Прага изменила условия проезда в общественном транспорте для украинских беженцев
Untitled_design__1_
24 мая
11:47
539
Общество
В Праге начата реконструкция перекрестков на Петршинах и на Ветрнику. Движение ограничено до четверга
Последние новости:
Size4-16546862399384-241-v-praze-nabourala-sanitka
08 июня
16:26
155
Общество
Машина скорой помощи попала в аварию в Праге, экипаж не пострадал
E01ebccfceb13a83b7ec139b40383be9
08 июня
13:55
356
Экономика
В Чехии нашли работу 69 тысяч украинских беженцев
Untitled_design__1_
08 июня
13:40
796
Общество
ВИДЕО: Фермеры протестуют в центре Праги — своим шествием ограничивают движение транспорта
Untitled_design
08 июня
12:52
404
Культура
В июле легендарный гитарист Джефф Бек выступит с Джонни Деппом в Праге
Untitled_design__5_
08 июня
11:43
244
Общество
Грабитель напал на пожилого мужчину в Остраве. Преступник заявил, что ему просто не хватало на жизнь
Skoda
08 июня
11:11
223
Экономика
Škoda Auto возобновит поставки автомобилей в Украину в июне
0_foto_nahled
08 июня
11:00
527
Общество
Полиция задержала иностранцев, которые ловили моллюсков в пруду в Брно
D8209122-988dc74ceda11b22ff96840cdad44979_61601cc2c4141
08 июня
10:07
264
Экономика
Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии выросла до 5,71 процента в июне
07409baf-e61f-43b6-8c37-89a6061658e9
08 июня
08:39
726
Общество
В Чехии жители многоквартирного дома отравились неизвестным веществом
Shutterstock_1118194802
07 июня
17:49
826
Экономика
В прошлом году построить дом в Чехии было почти на миллион крон дешевле


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
Туризм
дети
недвижимость
выставка
работа
преступность
иностранцы
погода