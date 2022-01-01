Cкамейки с рекламой постепенно исчезают из Праги. В большинстве районов города их уже заменяют новыми

С улиц столицы постепенно убирают голубые бетонные скамейки, которые служили еще и как места размещения рекламы. Городские районы уже их заменили в некоторых местах и продолжают работать над остальными.

Люди смогут выбрать, где поставить скамейки

Хотя город расторг контракт с AD-Net в 2019 году, скамейки она не убрала. Компания обанкротилась и ничего не предприняла, несмотря на решение суда. Таким образом, муниципалитет уберёт 1400 скамеек самостоятельно, но за счет арендатора. Одними из последних были устранены скамейки с автобусных остановок в Горни Почернице.

«Мы знаем, дорогие граждане, что рекламные скамейки на остановках в Горни Почернице часто были единственными скамейками, на которых можно было отдохнуть в ожидании автобуса», — говорится на сайте двадцатого городского округа. Поэтому скамейки они хотят заменить и просят людей присылать свои пожелания относительно того, где стоит разместить новые.

Прага 12 в настоящее время заменяет снятые скамейки новыми, изготовленными из переработанного материала. В июне недостающие скамейки будут дополнены Прагой 11.

Сначала Прага расставляет места на самых оживленных станциях, а затем на остальных.

В Праге 14 об исчезновении скамеек ничего не знали в начале февраля:

«Это произошло без ведома мэрии Праги 14 или без какого-либо уведомления городского округа об этом шаге», — говорится на сайте округа.



Источник: prazska.drbna.cz

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