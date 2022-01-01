Машина скорой помощи попала в аварию в Праге, экипаж не пострадал

Сегодня на улице Ječná произошла авария с машиной скорой помощи, которая выехала к пациенту. По данным полиции, она столкнулась с автомобилем на перекрестке. Машина с поврежденной передней частью осталась стоять у дороги на тротуаре, экипаж остался невредим.

Скорая сильно пострадала при ударе, снесена левая передняя часть.

«В момент аварии пациента внутри не было. Расследованием занимается полиция», — сообщила пресс-секретарь пражских парамедиков Яна Поштова. Пресс-секретарь добавила, что экипаж автомобиля остался невредимым.

«Около полудня машина скорой помощи врезалась с автомобилем на перекрестке. Никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции разбираются с делом и выясняют все обстоятельства», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.







Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день