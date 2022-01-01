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Машина скорой помощи попала в аварию в Праге, экипаж не пострадал

Машина скорой помощи попала в аварию в Праге, экипаж не пострадал

Партнер рубрики:
08 июня
16:26
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Сегодня на улице Ječná произошла авария с машиной скорой помощи, которая выехала к пациенту. По данным полиции, она столкнулась с автомобилем на перекрестке. Машина с поврежденной передней частью осталась стоять у дороги на тротуаре, экипаж остался невредим.

Машина скорой помощи попала в аварию в Праге, экипаж не пострадал

Скорая сильно пострадала при ударе, снесена левая передняя часть. 

«В момент аварии пациента внутри не было. Расследованием занимается полиция», — сообщила пресс-секретарь пражских парамедиков Яна Поштова. Пресс-секретарь добавила, что экипаж автомобиля остался невредимым. 

«Около полудня машина скорой помощи врезалась с автомобилем на перекрестке. Никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции разбираются с делом и выясняют все обстоятельства», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.



 

Источник: prazska.drbna.cz

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