В Праге будет самый большой планетарий со светодиодной проекцией в мире

​Городской совет Праги одобрил приобретение новой проекционной системы для Пражского планетария. Устаревшая система будет заменена новой технологией LED-Dome, которая позволит создать отдельный купол, покрытый десятками миллионов светодиодов. Это будет самый большой планетарий с этой технологией в мире.

Муниципалитет намерен заплатить 250 миллионов крон за модернизацию планетария. «Инвестиции еще должны быть одобрены городским советом», — сказала Гана Тржештикова, советник мэра Праги по культуре и туризму. Совет утвердит это решение на заседании 16 июня.

«Пражский планетарий может похвастаться одним из самых больших куполов в мире, но он отстает технологически, и скоро существующие технологии полностью устареют. Перейдя на современную технологию LED-Dome, мы войдем в число лучших в мире, таких как Дубай или Осака, Япония, где по сравнению с Прагой купол меньше на один метр», — сказал советник мэра Павел Выгнанек.

Пражский планетарий — крупнейший планетарий в Чешской Республике, а с проекционным куполом диаметром 23,5 метра он входит в число крупнейших в мире. До эпидемии covid-19 планетарий посещало около 200 000 посетителей в год, и интерес к нему продолжает расти.

«Ожидается, что новая система прослужит около 25 лет, это большие инвестиции в образование и культуру. Мы хотим мотивировать детей и подростков и пробудить их интерес к космосу и науке. Это направления, у которых большое будущее. С новой проекционной системой Пражский планетарий станет лучшим планетарием в мире, что, безусловно, будет привлекать многих посетителей со всей Чешской Республики и из-за рубежа», — прокомментировала Тржештикова планируемые инвестиции.

Планетарий служит площадкой и для культурных мероприятий. «Здесь проходят концерты и театральные постановки, которые обладают неповторимой атмосферой благодаря показам на одном из самых больших куполов в мире. С новой проекционной системой мы предложим детям и взрослым еще больше удовольствия от просмотра», — добавила она.

В настоящее время планетарий оснащен цифровой проекционной системой SkySkan, которая была приобретена в 2009 году с качеством изображения 4К, спустя пять лет ее модернизировали до 6,5К. Расчетный срок службы системы составлял около 10 000 часов работы, и этот предел был достигнут в 2019 году.

В случае одобрения реконструкция, вероятно, состоится в следующем году после того, как город выберет компанию на открытом тендере. Директор планетария Якуб Розегнал отметил, что в связи с реконструкцией планетарий будет закрыт на необходимый период времени.

Источник: novinky.cz

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