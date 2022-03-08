В Праге началась четырехдневная ярмарка «Книжный мир». Писательницы из Беларуси и России приехать не смогли

Четырехдневная ярмарка «Мир книги» и литературный фестиваль начались сегодня в Пражском выставочном комплексе в Голешовицах. В связи с реконструкцией Индустриального дворца мероприятие будет проходить в другом месте на территории Выставочного комплекса. В этот раз в Прагу приедет немало литературных гостей из Италии. Участие России ярмарка отменила после вторжения в Украину — двум авторам из России и Беларуси пришлось отказаться от участия. Для Украины организаторы ярмарки зарезервировали отдельный выставочный стенд.



