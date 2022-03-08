В Праге началась четырехдневная ярмарка «Книжный мир». Писательницы из Беларуси и России приехать не смогли

На ярмарку «Мир книги» должны были приехать два известных участника: белорусский лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и одна из самых важных представителей российской оппозиционной интеллигенции — Людмила Улицкая. Однако в среду они обе отменили свое участие, Алексиевич не приедет на мероприятие по состоянию здоровья после недавней госпитализации. Покинув Россию, Улицкая решила остаться в Германии навсегда, она подала прошение о политическом убежище, а ее статус просителя не позволяет ей покинуть страну.
Программа ярмарки размещена на сайте svetknihy.cz
Источник: prazska.drbna.cz
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