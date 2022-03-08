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В Праге началась четырехдневная ярмарка «Книжный мир». Писательницы из Беларуси и России приехать не смогли

В Праге началась четырехдневная ярмарка «Книжный мир». Писательницы из Беларуси и России приехать не смогли

Партнер рубрики:
09 июня
15:52
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Четырехдневная ярмарка «Мир книги» и литературный фестиваль начались сегодня в Пражском выставочном комплексе в Голешовицах. В связи с реконструкцией Индустриального дворца мероприятие будет проходить в другом месте на территории Выставочного комплекса. В этот раз в Прагу приедет немало литературных гостей из Италии. Участие России ярмарка отменила после вторжения в Украину — двум авторам из России и Беларуси пришлось отказаться от участия. Для Украины организаторы ярмарки зарезервировали отдельный выставочный стенд.

В Праге началась четырехдневная ярмарка «Книжный мир». Писательницы из Беларуси и России приехать не смогли

На ярмарку «Мир книги» должны были приехать два известных участника: белорусский лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и одна из самых важных представителей российской оппозиционной интеллигенции — Людмила Улицкая. Однако в среду они обе отменили свое участие, Алексиевич не приедет на мероприятие по состоянию здоровья после недавней госпитализации. Покинув Россию, Улицкая решила остаться в Германии навсегда, она подала прошение о политическом убежище, а ее статус просителя не позволяет ей покинуть страну. 

Программа ярмарки размещена на сайте svetknihy.cz

 

Источник: prazska.drbna.cz

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