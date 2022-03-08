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Поезда RegioJet начнут ездить из Праги в Киев в субботу

Поезда RegioJet начнут ездить из Праги в Киев в субботу

Партнер рубрики:
09 июня
16:56
503
В эту субботу RegioJet запустит регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом.

Поезда RegioJet начнут ездить из Праги в Киев в субботу

Для владельцев украинских паспортов билет из Праги во Львов будет стоить 229 крон, в Киев 639 крон. Таким образом RegioJet реагирует на высокий спрос от украинских семей, которые хотят вернуться к родственникам и друзьям, сообщила в пресс-релизе руководитель иностранных проектов Тереза ​​Птачкова. Несмотря на то, что русские продолжают нападать на их страну, многие украинцы хотят вернуться.

До сих пор люди пользовались в основном автобусами и платили за билет до Львова от 1000 до 1200 крон. Однако в колонне на границе автобусы проводили от пяти до восьми часов. Поезда Чешских железных дорог не ходили в Украину и до войны.

Пассажирам RegioJet придется пересесть на украинский поезд в Перемышле, потому что в Украине курсируют поезда с другой шириной колеи. Поезд идет из Праги через Богумин, Катовице и Краков в Пшемысль и далее через Львов в Киев.

Будет курсировать ежедневно и будет состоять из спальных вагонов, а в стоимость билета будет включен горячий ужин. Отправляться из Праги будет после 20:00. Пограничный контроль должен проходить заблаговременно в поезде, чтобы не было задержек. Поезд должен прибыть в Киев на следующий день в 22:34 с двухчасовой пересадкой в ​​Перемышле. Из Киева будет отправляться в 8:30 и прибывать в Прагу в 8:55 следующего дня.

«Мы верим, что это сотрудничество с Украинскими железными дорогами обеспечит пассажирам удобные регулярные стыковки, а значит, поможет жителям Украины лучше общаться с родными и близкими, поможет им вернуться домой или наоборот —добираться до работы», — сказал владелец RegioJet Радим Янчура.

Источник: novinky.cz

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