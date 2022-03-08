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Полиция в Чехии будет следить за водителями с помощью дронов

Полиция в Чехии будет следить за водителями с помощью дронов

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420on.cz
09 июня
20:17
175
Несоблюдение дистанции является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий в Чехии. Однако в стране отсутствует законодательство, которое регулирует эти критерии. Поэтому полиция начала следить за движением автомобилей с помощью дронов, хотя это пока превентивная мера без штрафов.

Полиция в Чехии будет следить за водителями с помощью дронов

Однако после внесения поправок в закон полиция намерена ввести дроны в эксплуатацию. В то же время полиция сейчас тестирует дроны для измерения скорости автомобилей. Собрав достаточное количество данных, полиция хочет сертифицировать этот метод.

Сейчас в распоряжении полиции Среднечешского края имеется 15 дронов, которые продержатся в воздухе около получаса.

«Дрон передает изображение программному обеспечению, которое оценивает безопасное расстояние и конкретную скорость автомобиля», — рассказал руководитель областного полицейского управления Вацлав Кучера.

Программное обеспечение может анализировать события на всех дорогах одновременно.

«Это происходит в режиме реального времени, без какого-либо взаимодействия с водителями транспортных средств. Мы знаем точные траектории, скорость, ускорение, и пользователь сам решает, что его интересует», — сказал разработчик программного обеспечения Петр Дворжак.

По его словам, также возможно обнаружение несанкционированного поворота или обгона на полном ходу.

В состав полицейской «эскадрильи» входят стандартные коммерческие машины, а также военные беспилотные летательные аппараты.

«Обычные дроны, которые мы используем, стоят около 40 000 крон. Новые модели, которые мы купим сейчас, будут стоить около 60 000 крон. У нас есть дрон с тепловизором, он стоит 120 000 крон», — сказал Ондржей Смотлаха, пилот дрона и заместитель директора Регионального управления полиции Среднечешского края.

Весной полиция снова начала тестировать беспилотники, пока только в качестве меры предосторожности.

«Потому что безопасное расстояние в настоящее время не установлено законом. Мы лишь предупреждаем водителей, чтобы они не соблюдали рекомендуемую дистанцию, которая, по мнению транспортных экспертов, составляет две секунды», — добавил Кучера.

Источник: novinky.cz
 

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