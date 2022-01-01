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Пьяный мужчина в Праге натравил на полицейских свою собаку

Пьяный мужчина в Праге натравил на полицейских свою собаку

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10 июня
11:34
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В Крче сотрудников городской полиции ждала неприятная встреча. Они приехали, чтобы угомонить троих пьяных мужчин, но те начали на них кричать, оскорблять, а один из нарушителей пытался натравить на них свою собаку.

Пьяный мужчина в Праге натравил на полицейских свою собаку

5 июня около одиннадцати часов вечера патруль городской полиции выехал на остановку «Будеёвицкая поликлиника», чтобы угомонить трех мужчин, которые раскидывали мусор из урн и приставали к прохожим. Когда полицейский попросили нарушителей подтвердить свою личность, двое пьяных начали кричать и ругаться на них, а немецкая овчарка одного из мужчин начала лаять и рычать на патрульных. Один из компании попытался успокоить собаку и увести собаку. 

«Самый агрессивный из мужчин, который был предполагаемым владельцем собаки, вернул собаку и попытался натравить её на патруль», — сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова в Facebook. 

Мужчина не реагировал на просьбы успокоиться, а когда плюнул в одного из полицейских, то его усмирили и приковали наручниками к земле.

«Во время применения принудительных мер 38-летний мужчина получил легкие ранения в головы и руки. Врачи, выехавшие на место, обнаружили при дыхательном тесте дополнительно 2,13 промилле, а также положительный тест на наркотические и психотропные вещества у двоих агрессивных мужчин», — добавила Зайфертова. Делом сейчас занимается чешская полиция.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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