Количество заболевших коронавирусом в Чехии снова резко увеличилось

За последние семь дней в Чехии было зарегистрировано 1804 новых случая коронавируса, что почти на 500 больше, чем неделей ранее. Таким образом, прекратилось снижение числа подтвержденных заболеваний, продолжавшееся с начала марта. Это следует из данных Минздрава, но количество людей в больницах с ковидом продолжает снижаться. Нынешние 90 госпитализированы как минимум с начала сентября прошлого года.

По мнению экспертов, нынешний прирост положительных тестов не является драматичным и ситуация улучшится к началу летних каникул. Однако в то же время необходимо готовиться к явно более серьезной осенней волне эпидемии.

В то время как предыдущее число новых случаев заражения не достигало 400 раз в день, за последние семь дней это число несколько раз удвоилось.

На 100 тысяч жителей сейчас приходится 17 зараженных за последнюю неделю, а за неделю до этого назад число заболевших было 13. Различия между регионами значительны. Самый высокий уровень заболеваемости – в Праге, где он вырос до 41. В настоящее время заболевание наименее распространено в Устинском крае, где регистрируют восемь случаев заболевания на 100 000 жителей в неделю. Репродуктивное число, т.е. расчетное количество других инфицированных на один положительный тест, также медленно растет, по последним данным оно составляет 1,22.

В больнице с коронавирусом находятся 90 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии. С прошлой недели число госпитализированных уменьшилось на 15 человек, а число пациентов с тяжелой формой ковида сократилось на два.

С начала мая, когда страховые компании оплачивают тесты на ковид только по заявке врача, интереса к тестированию люди проявляют мало. Лаборатории проводили около 28 500 антигенных и ПЦР-тестов в неделю, что примерно на 5 000 меньше, чем в предыдущие семь дней. В будние дни проводятся от 4000 до 6000 тестов, и примерно каждый десятый положительный. Эксперты отмечают, что количество положительных тестов не соответствует количеству инфицированных.



С начала эпидемии в марте 2020 года лаборатории подтвердили более 3,9 млн случаев заболевания ковидом. На сегодняшний день в Чешской Республике с подтвержденной инфекцией умерло 40 298 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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