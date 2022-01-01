Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Праге мужчина уснул в метро, а затем избил сотрудника, который его разбудил

В Праге мужчина уснул в метро, а затем избил сотрудника, который его разбудил

Партнер рубрики:
10 июня
15:07
101
Пражские полицейские разыскивают мужчину, который заснул в поезде метро, ​​доехал под конечной станции и напал с кулаками на сотрудника метро, который его разбудил. Случай произошел во вторник, 26 апреля, на конечной станции метро «Зличин» после семи часов вечера.

В Праге мужчина уснул в метро, а затем избил сотрудника, который его разбудил

Когда поезд метро остановился на конечной остановке, все пассажиры вышли из поезда. Исключение составил один молодой человек, который в это время спал. «Двое охранников заметили спящего и решили его разбудить, чтобы он не удивился, когда проснется в депо или другой станции в обратном направлении. Однако ему это не понравилось, и вместо того, чтобы поблагодарить одного из них, он ударил его кулаком по лицу, а затем и другим частям тела», — описал начало инцидента представитель полиции Ян Рыбанский в отчете для журналистов. После нескольких ударов молодой человек успокоился, и другой охранник проводил его до выхода из метро. Потерпевший оказался на попечении медиков в больнице, куда его привезла бригада скорой помощи. 

«Весь инцидент и лицо нападавшего зафиксировали камеры видеонаблюдения, если вы его знаете, обращайтесь по номеру 158», — сказал Рыбанский, добавив, что молодой человек подозревается в совершении массовых беспорядков, за что ему грозит до двух лет лишения свободы.
 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь



читайте по теме
Metro
10 июня
08:47
361
Общество
В выходные будет ограничено движение поездов на линии С пражского метрополитена
Opatov
07 июня
08:44
638
Общество
На станции метро «Опатов» в Праге мужчина упал под поезд
Vha72b2e6_225404_12082685
05 июня
13:21
1866
Общество
Работа пражского метро из-за концертов Imagine Dragons будет продлена до 00:30
Fujc1txxsaqiq88
01 июня
10:00
1130
Общество
Мужчина в Праге упал под поезд, работа метро на линии В была приостановлена
Последние новости:
Home
10 июня
15:07
75
Общество
Чехи изобрели переводчик, в арсенале которого 500 языков и возможность исправлять ошибки
Untitled_design__4_
10 июня
13:59
118
Общество
Чешские СМИ: Из-за войны Путин получил сотни тысяч жалоб от россиян
02826746
10 июня
13:03
179
Экономика
ČEZ и Pražská energetika прекратят сотрудничество с BEZ Transformátory — эта компания контролируется россиянами
Untitled_design__3_
10 июня
12:25
494
Общество
Количество заболевших коронавирусом в Чехии снова резко увеличилось
Untitled_design__2_
10 июня
12:08
182
Общество
Хакеры шантажируют Управление дорог и автомагистралей в Чехии. Доступ к их данным заблокирован с мая
Untitled_design__1_
10 июня
11:55
211
Общество
Cмертельно опасная погода: Число смертей из-за жары в Праге за последнее десятилетие удвоилось
Untitled_design
10 июня
11:34
322
Общество
Пьяный мужчина в Праге натравил на полицейских свою собаку
Rv0_5557_220304-121051_vlf
10 июня
11:11
1012
Экономика
Размер пособия семьям, приютившим беженцев, будет изменен
166186233_eff96e
10 июня
10:18
206
Культура
Дикие животные в чешской столице: 4 августа состоится премьера фильма «Планета Прага»
Bb1cvign
10 июня
09:32
354
Экономика
Инфляция в Чехии продолжила рост: в мае цены выросли на 16 процентов


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
работа
преступность
иностранцы
погода