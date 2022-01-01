В Праге мужчина уснул в метро, а затем избил сотрудника, который его разбудил

Пражские полицейские разыскивают мужчину, который заснул в поезде метро, ​​доехал под конечной станции и напал с кулаками на сотрудника метро, который его разбудил. Случай произошел во вторник, 26 апреля, на конечной станции метро «Зличин» после семи часов вечера.

Когда поезд метро остановился на конечной остановке, все пассажиры вышли из поезда. Исключение составил один молодой человек, который в это время спал. «Двое охранников заметили спящего и решили его разбудить, чтобы он не удивился, когда проснется в депо или другой станции в обратном направлении. Однако ему это не понравилось, и вместо того, чтобы поблагодарить одного из них, он ударил его кулаком по лицу, а затем и другим частям тела», — описал начало инцидента представитель полиции Ян Рыбанский в отчете для журналистов. После нескольких ударов молодой человек успокоился, и другой охранник проводил его до выхода из метро. Потерпевший оказался на попечении медиков в больнице, куда его привезла бригада скорой помощи.

«Весь инцидент и лицо нападавшего зафиксировали камеры видеонаблюдения, если вы его знаете, обращайтесь по номеру 158», — сказал Рыбанский, добавив, что молодой человек подозревается в совершении массовых беспорядков, за что ему грозит до двух лет лишения свободы.



Источник: prazska.drbna.cz

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