В Праге мужчина уснул в метро, а затем избил сотрудника, который его разбудил

Когда поезд метро остановился на конечной остановке, все пассажиры вышли из поезда. Исключение составил один молодой человек, который в это время спал. «Двое охранников заметили спящего и решили его разбудить, чтобы он не удивился, когда проснется в депо или другой станции в обратном направлении. Однако ему это не понравилось, и вместо того, чтобы поблагодарить одного из них, он ударил его кулаком по лицу, а затем и другим частям тела», — описал начало инцидента представитель полиции Ян Рыбанский в отчете для журналистов. После нескольких ударов молодой человек успокоился, и другой охранник проводил его до выхода из метро. Потерпевший оказался на попечении медиков в больнице, куда его привезла бригада скорой помощи.
«Весь инцидент и лицо нападавшего зафиксировали камеры видеонаблюдения, если вы его знаете, обращайтесь по номеру 158», — сказал Рыбанский, добавив, что молодой человек подозревается в совершении массовых беспорядков, за что ему грозит до двух лет лишения свободы.
Источник: prazska.drbna.cz
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