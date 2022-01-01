Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Чешские отельеры радуются. Даже без русских и китайцев гостиницы заполняются быстрее, чем до ковида

Чешские отельеры радуются. Даже без русских и китайцев гостиницы заполняются быстрее, чем до ковида

Партнер рубрики:
420on.cz
13 июня
09:48
898
После двух лет отсутствия туристов чешские отели ждет жаркое лето. Сейчас количество бронирований даже больше, чем до эпидемии коронавируса. Самые популярные направления — Орлицкие горы, винодельческие регионы, Шумава и Чешский лес.

Чешские отельеры радуются. Даже без русских и китайцев гостиницы заполняются быстрее, чем до ковида

Крупные концерты, фестивали, ярмарки и выставки, а также отсутствие коронавируса помогают улучшить ситуацию в туризме. В конце мая количество бронирований в чешских гостиницах превысило показатели “доковидного” 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования отелей Previo, которая проанализировала выборку из 2100 отелей во всех регионах.

Однако это не означает, что за месяц до начала отпуска все отели переполнены. В большинстве случаев найти номер в гостинице не проблема.

На июль занято 31% номеров в отелях, то есть на десять процентных пунктов больше, чем в 2019 году, на августовские даты — более 23%, то есть более чем на семь процентных пунктов больше, чем до ковида.

«Показатели этого года хорошие. Заполняемость около 70% обычно считается очень приличной. Стопроцентное бронирование для отельеров это даже нежелательно из-за большой загрузки», — говорит директор по маркетингу Previo Давид Ларыш.

В региональном разрезе можно увидеть относительно большие различия. В июле наибольшей популярностью пользуется Южно-Моравский край, где занято 41% мест. До ковида было вдвое меньше. Интерес к винодельческому региону явно возрос больше всего. Тем не менее, давно популярная Южная Богемия сообщает об аналогичной загрузке.

Напротив, меньше всего посетителей ждут в первый летний месяц в Оломоуцком крае, где пока занято 17% номеров в отелях, а в августе — только 10%.

Многие, особенно иностранные туристы, обычно бронируют номера в отелях в последний момент. В этом году чехи составляют 70% гостей, до ковида их доля составляла 6%.

Постепенно улучшается ситуация и в Праге, где был самый большой отток иностранных туристов в период пандемии. Отельеры сообщают о бронировании на 3-4 процентных пункта больше, чем в 2019 году.

«В Праге ситуация значительно лучше, чем в предыдущие два года. Нам помогли конференции, мероприятия, а также крупные концерты таких групп, как Rammstein или Metallica», — говорит Габриэла Змекова, менеджер магазина Bohemia Properties, которая управляет тремя отелями в Праге и двумя в Чески-Крумлове. 

Помимо азиатов, в чешском турпотоке не хватает и русских, но они постепенно начали выпадать из посещаемости после оккупации Крыма в 2014 году. 

В этом году агентство CzechTourism хочет привлечь иностранных туристов информационными и рекламными кампаниями стоимостью около 30 миллионов крон, а осенью заплатит за рекламу отпуска в Чехии еще 10 миллионов крон.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день


читайте по теме
Untitled_design__9_
31 мая
15:21
1250
Общество
Смелая девушка на ресепшене в Будеёвице схватила грабителя и подняла крик. Преступник не смог сбежать
2f33c46a-404f-4f0c-9322-413d11774ac6-afp_afp_324469c
28 апреля
08:53
4786
Экономика
Тысячи беженцев в Чехии должны будут до июня найти новое жилье
Shutterstock_294172421
13 апреля
09:59
3318
Экономика
Заполняемость отелей в Чехии ниже ожидаемой, некоторые гостиницы подняли цены
169954
01 апреля
10:19
5654
Экономика
Власти Чехии проверяют недвижимость, связанную с Россией. Они также изучают отели в Карловых Варах.
Последние новости:
Untitled_design__7_
13 июня
15:38
1
Общество
Один банкомат на всех? Чешские банки вскоре начнут действовать сообща
Untitled_design__5_
13 июня
14:29
185
Общество
Небывалый ажиотаж на сбор ягод. Пражане «взяли штурмом» плантации клубники
Untitled_design__3_
13 июня
13:48
666
Общество
Сенат Чехии рассматривает ужесточение правил для беженцев из Украины. Голосование состоится на этой неделе
Untitled_design__2_
13 июня
13:32
112
Общество
Статистика: 70% погибших велосипедистов в Чехии были без шлема. Шлем обязателен и для поездок на самокате
Hypoteka
13 июня
13:15
371
Экономика
Конец дешевой ипотеки станет шоком для тысяч людей в Чехии
Untitled_design__1_
13 июня
13:05
137
Общество
Транспортная система Праги расширяется по всему Среднечешскому краю. Уже добавляют новые маршруты
Untitled_design
13 июня
12:09
348
Общество
В Чехии хотят легализовать марихуану. Piráti готовят поправку к закону
1761827-13445543_10207985446967923_1346053978761815046_n
13 июня
11:56
281
Общество
На востоке Чехии ожидаются сильные грозы
02627937
13 июня
10:23
311
Общество
Население Чехии в первом квартале 2022 года увеличилось. Без миграции все было бы иначе.
Size4-16550497699152-231-motorkar-na-klatovsku-usmrtil-prechazejici-dite-dalsi-jezdec-na-motorce-zahynul-na-domazlicku
13 июня
08:38
674
Общество
Мотоциклист в Чехии сбил восьмилетнего мальчика, ребенок скончался от полученных травм


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
погода