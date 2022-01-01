Чешские отельеры радуются. Даже без русских и китайцев гостиницы заполняются быстрее, чем до ковида

После двух лет отсутствия туристов чешские отели ждет жаркое лето. Сейчас количество бронирований даже больше, чем до эпидемии коронавируса. Самые популярные направления — Орлицкие горы, винодельческие регионы, Шумава и Чешский лес.

Крупные концерты, фестивали, ярмарки и выставки, а также отсутствие коронавируса помогают улучшить ситуацию в туризме. В конце мая количество бронирований в чешских гостиницах превысило показатели “доковидного” 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования отелей Previo, которая проанализировала выборку из 2100 отелей во всех регионах.

Однако это не означает, что за месяц до начала отпуска все отели переполнены. В большинстве случаев найти номер в гостинице не проблема.

На июль занято 31% номеров в отелях, то есть на десять процентных пунктов больше, чем в 2019 году, на августовские даты — более 23%, то есть более чем на семь процентных пунктов больше, чем до ковида.

«Показатели этого года хорошие. Заполняемость около 70% обычно считается очень приличной. Стопроцентное бронирование для отельеров это даже нежелательно из-за большой загрузки», — говорит директор по маркетингу Previo Давид Ларыш.

В региональном разрезе можно увидеть относительно большие различия. В июле наибольшей популярностью пользуется Южно-Моравский край, где занято 41% мест. До ковида было вдвое меньше. Интерес к винодельческому региону явно возрос больше всего. Тем не менее, давно популярная Южная Богемия сообщает об аналогичной загрузке.

Напротив, меньше всего посетителей ждут в первый летний месяц в Оломоуцком крае, где пока занято 17% номеров в отелях, а в августе — только 10%.

Многие, особенно иностранные туристы, обычно бронируют номера в отелях в последний момент. В этом году чехи составляют 70% гостей, до ковида их доля составляла 6%.

Постепенно улучшается ситуация и в Праге, где был самый большой отток иностранных туристов в период пандемии. Отельеры сообщают о бронировании на 3-4 процентных пункта больше, чем в 2019 году.

«В Праге ситуация значительно лучше, чем в предыдущие два года. Нам помогли конференции, мероприятия, а также крупные концерты таких групп, как Rammstein или Metallica», — говорит Габриэла Змекова, менеджер магазина Bohemia Properties, которая управляет тремя отелями в Праге и двумя в Чески-Крумлове.

Помимо азиатов, в чешском турпотоке не хватает и русских, но они постепенно начали выпадать из посещаемости после оккупации Крыма в 2014 году.

В этом году агентство CzechTourism хочет привлечь иностранных туристов информационными и рекламными кампаниями стоимостью около 30 миллионов крон, а осенью заплатит за рекламу отпуска в Чехии еще 10 миллионов крон.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: