Небывалый ажиотаж на сбор ягод. Пражане «взяли штурмом» плантации клубники

Интерес в этом году огромен
Знаменитый район Кунратице в Праге, где есть две плантации, славится своей клубникой. Михал и Йиржи Якоубеки являются представителями третьего поколения, которые выращивают клубнику в Кунратицах. Они привыкли к интересу публики, но в этом году все равно были удивлены. «Спрос в этом году огромен», — сказал Михал Якубек. —«Урожай удался, но предложение всегда ограничено. Вчера у нас был второй самосбор, а сегодня у меня должен был быть третий. Но мне пришлось его отменить, чтобы удовлетворить вчерашних клиентов», — добавил он.
Тех, кто еще не побывал на плантации, будут иметь шанс в ближайшие дни.
«Я думаю, что после воскресенья я снова объявлю сбор во вторник, а затем в пятницу, субботу или в оба дня», — сказал Якубек.
Ягоды также собирают в окрестностях Угржиневес. Цены на клубнику из самосбора колеблются от 60 до 80 крон за килограмм.
Источник: prazska.drbna.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день