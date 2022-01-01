Небывалый ажиотаж на сбор ягод. Пражане «взяли штурмом» плантации клубники

Начало июня традиционно означает начало сбора клубники. Клубника продается в магазинах в этом году по цене более ста крон за килограмм, и многие люди предпочли более дешевый вариант, например, самосбор. Интерес к нему намного больше, чем в предыдущие годы, что удивило самих владельцев плантаций.

Интерес в этом году огромен

Знаменитый район Кунратице в Праге, где есть две плантации, славится своей клубникой. Михал и Йиржи Якоубеки являются представителями третьего поколения, которые выращивают клубнику в Кунратицах. Они привыкли к интересу публики, но в этом году все равно были удивлены. «Спрос в этом году огромен», — сказал Михал Якубек. —«Урожай удался, но предложение всегда ограничено. Вчера у нас был второй самосбор, а сегодня у меня должен был быть третий. Но мне пришлось его отменить, чтобы удовлетворить вчерашних клиентов», — добавил он.

Тех, кто еще не побывал на плантации, будут иметь шанс в ближайшие дни.

«Я думаю, что после воскресенья я снова объявлю сбор во вторник, а затем в пятницу, субботу или в оба дня», — сказал Якубек.

Ягоды также собирают в окрестностях Угржиневес. Цены на клубнику из самосбора колеблются от 60 до 80 крон за килограмм.

Источник: prazska.drbna.cz

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