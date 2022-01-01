Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Небывалый ажиотаж на сбор ягод. Пражане «взяли штурмом» плантации клубники

Небывалый ажиотаж на сбор ягод. Пражане «взяли штурмом» плантации клубники

Партнер рубрики:
13 июня
14:29
185
Начало июня традиционно означает начало сбора клубники. Клубника продается в магазинах в этом году по цене более ста крон за килограмм, и многие люди предпочли более дешевый вариант, например, самосбор. Интерес к нему намного больше, чем в предыдущие годы, что удивило самих владельцев плантаций.

Небывалый ажиотаж на сбор ягод. Пражане «взяли штурмом» плантации клубники

Интерес в этом году огромен 

Знаменитый район Кунратице в Праге, где есть две плантации, славится своей клубникой. Михал и Йиржи Якоубеки являются представителями третьего поколения, которые выращивают клубнику в Кунратицах. Они привыкли к интересу публики, но в этом году все равно были удивлены. «Спрос в этом году огромен», — сказал Михал Якубек. —«Урожай удался, но предложение всегда ограничено. Вчера у нас был второй самосбор, а сегодня у меня должен был быть третий. Но мне пришлось его отменить, чтобы удовлетворить вчерашних клиентов», — добавил он. 

Тех, кто еще не побывал на плантации, будут иметь шанс в ближайшие дни. 

«Я думаю, что после воскресенья я снова объявлю сбор во вторник, а затем в пятницу, субботу или в оба дня», — сказал Якубек. 

Ягоды также собирают в окрестностях Угржиневес. Цены на клубнику из самосбора колеблются от 60 до 80 крон за килограмм.

 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
7
13 июня
10:06
9128
Путешествия
Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей
12739ef8100b344c8f8e7a5657ff0008_resize_1080_608_
13 июня
09:48
898
Общество
Чешские отельеры радуются. Даже без русских и китайцев гостиницы заполняются быстрее, чем до ковида
1920x0_0_123ce5a7-950h300-resized
12 июня
17:13
1725
Культура
19 августа в Праге пройдет благотворительный концерт группы «Океан Эльзы»
Untitled_design__7_
10 июня
17:43
5934
Путешествия
Природные парки Праги
Последние новости:
Untitled_design__7_
13 июня
15:38
1
Общество
Один банкомат на всех? Чешские банки вскоре начнут действовать сообща
Untitled_design__3_
13 июня
13:48
666
Общество
Сенат Чехии рассматривает ужесточение правил для беженцев из Украины. Голосование состоится на этой неделе
Untitled_design__2_
13 июня
13:32
112
Общество
Статистика: 70% погибших велосипедистов в Чехии были без шлема. Шлем обязателен и для поездок на самокате
Hypoteka
13 июня
13:15
371
Экономика
Конец дешевой ипотеки станет шоком для тысяч людей в Чехии
Untitled_design__1_
13 июня
13:05
137
Общество
Транспортная система Праги расширяется по всему Среднечешскому краю. Уже добавляют новые маршруты
Untitled_design
13 июня
12:09
348
Общество
В Чехии хотят легализовать марихуану. Piráti готовят поправку к закону
1761827-13445543_10207985446967923_1346053978761815046_n
13 июня
11:56
281
Общество
На востоке Чехии ожидаются сильные грозы
02627937
13 июня
10:23
311
Общество
Население Чехии в первом квартале 2022 года увеличилось. Без миграции все было бы иначе.
12739ef8100b344c8f8e7a5657ff0008_resize_1080_608_
13 июня
09:48
898
Общество
Чешские отельеры радуются. Даже без русских и китайцев гостиницы заполняются быстрее, чем до ковида
Size4-16550497699152-231-motorkar-na-klatovsku-usmrtil-prechazejici-dite-dalsi-jezdec-na-motorce-zahynul-na-domazlicku
13 июня
08:38
674
Общество
Мотоциклист в Чехии сбил восьмилетнего мальчика, ребенок скончался от полученных травм


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
погода