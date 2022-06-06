Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Чешская инициатива «Сто детских групп» поможет тысячам семей из Украины

Чешская инициатива «Сто детских групп» поможет тысячам семей из Украины

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
19 июня
09:24
166
Чешская команда студии Q Designers стремится помочь тысячам семей. К весне 2023 г. они планируют открыть сто новых детских групп по всей Чехии. Благодаря этому появятся и сотни новых рабочих мест.

Чешская инициатива «Сто детских групп» поможет тысячам семей из Украины

В прошлом году детсады отклонили до четверти заявок от родителей на места в детских заведениях, что на 2 процента больше, чем годом ранее. Согласно ежегодному отчету Чешской школьной инспекции за 2021 год, это более 40 тысяч детей.

Спрос на места в детсадах Чехии огромен. Сейчас эту проблему усложняет и то, что около 30 тысяч украинских дошкольников приехали вместе с семьями в Чехию из-за российской агрессии в Украине.

С инициативой «Сто детских групп» выступила группа молодых специалистов из студии «Q Designers», желающая создать функциональную систему, которая в будущем поможет быстрее создавать детские группы и увеличить вместительность дошкольных заведений. В их планах — в течение года открыть сто совершенно новых детских групп по всей Чехии для 3600 чешских и украинских детей. Благодаря этой инициативе одновременно появятся сотни новых рабочих мест.

«Когда в Украине началась война, мы проанализировали долгосрочные последствия миграционного кризиса и решили сосредоточиться на одной проблеме: нехватке мест в детских садах. Поэтому мы основали проект «Сто детских групп», цель которого – создать сто детских групп по всей Чехии и таким образом помочь 3600 детям дошкольного возраста. Кроме того, это будет способствовать созданию 300-500 новых рабочих мест и позволит найти работу и родителям», – говорит Индржих Фиалка, генеральный директор Q Designers и основатель «Ста детских групп».

 

Доступность для всех родителей

На мотивацию создать инициативу «Сто детских групп» повлияло и то, что новые детские группы создаются медленно и далеко не в таких количествах, которое требуется. Причиной частично является финансирование.

Некоммерческая организация хочет решить эту проблему посредством субсидий и частных инвесторов, чтобы максимально снизить финансовое участие родителей. «Группы должны быть финансово доступными для родителей. На первом этапе для нас очень важно найти соответствующих партнеров и совместить их финансирование с государственными субсидиями», – утверждает Фиалка.

Стоимость детского сада играет ключевую роль для многих семей. Цены частных садов в некоторых регионах составляют до 10 тысяч крон в месяц на ребенка. «В течение пяти лет мы построим работу детских групп так, чтобы они были независимыми от субсидий, а через десять лет изменим качество дошкольного образования в Чехии», – добавляет основатель проекта.

Проект уже поддержали фонд Терезы Максовой и IKEA. По словам Барборы Гершловой, координатора гуманитарной помощи и менеджера «IKEA», проект «Сто детских групп» – это системное решение, которое поможет не только украинским, но и чешским детям. «Это полностью дополняет наш стратегический подход к гуманитарной помощи. Поскольку 90% прибывших украинцев составляют женщины с детьми, отсутствие возможностей устроить детей в школы и детсады стало основным препятствием для трудоустройства матерей. Поэтому мы считаем, что создание проекта поможет в интеграции в общество и упростит доступ к рынку труда», – рассказала она.

 

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
Assets
17 июня
16:16
1388
Экономика
Чешские СМИ: Украина с 1 июля вводит визовый режим для россиян
Assets
15 июня
16:05
2137
Политика
Коммунист Доубрава поставил под сомнение бойню в Буче. Чешские сенаторы показательно покинули зал во время его выступления
Assets
15 июня
14:06
1721
Политика
Зеленский поблагодарил Чехию за помощь и предупредил, что Россия может прийти и за чешской территорией
Assets
15 июня
12:43
8214
Общество
Сенат Чехии практически единогласно одобрил ужесточение правил предоставления поддержки беженцам из Украины
Последние новости:
Assets
19 июня
10:41
257
Политика
Министр образования Петр Газдик уходит в отставку из-за коррупционного скандала
Assets
18 июня
19:19
1435
Общество
Мужчина умер после прогулки по самому высокому пешеходному мосту в Чехии
Assets
18 июня
18:34
1738
Общество
Метеорологи вновь предупредили об экстремальной жаре в Чехии
Assets
18 июня
10:05
1534
Экономика
Что чаще всего покупают чехи в интернет-магазинах?
Assets
17 июня
20:47
665
Общество
Chevrolet Corvette 1979 года загорелся на кольцевой дороге в Праге
Assets
17 июня
19:54
686
Экономика
Rohlik.cz получит от инвесторов 5,4 миллиарда крон — это самые крупные инвестиции среди чешских стартапов
Assets
17 июня
16:16
1388
Экономика
Чешские СМИ: Украина с 1 июля вводит визовый режим для россиян
Assets
17 июня
15:48
1880
Общество
Тринадцатилетняя девочка из Праги 8 в четверг не вернулась домой. Полиция просит о помощи
Assets
17 июня
15:28
1051
Экономика
В Брно ссора в машине закончилась поножовщиной, женщине грозит 20 лет тюрьмы
Assets
17 июня
15:15
1563
Политика
Прага и правительство примут меры, чтобы мотивировать беженцев переезжать в менее загруженные области


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
погода