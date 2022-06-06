Чешская инициатива «Сто детских групп» поможет тысячам семей из Украины

Чешская команда студии Q Designers стремится помочь тысячам семей. К весне 2023 г. они планируют открыть сто новых детских групп по всей Чехии. Благодаря этому появятся и сотни новых рабочих мест.

В прошлом году детсады отклонили до четверти заявок от родителей на места в детских заведениях, что на 2 процента больше, чем годом ранее. Согласно ежегодному отчету Чешской школьной инспекции за 2021 год, это более 40 тысяч детей.

Спрос на места в детсадах Чехии огромен. Сейчас эту проблему усложняет и то, что около 30 тысяч украинских дошкольников приехали вместе с семьями в Чехию из-за российской агрессии в Украине.

С инициативой «Сто детских групп» выступила группа молодых специалистов из студии «Q Designers», желающая создать функциональную систему, которая в будущем поможет быстрее создавать детские группы и увеличить вместительность дошкольных заведений. В их планах — в течение года открыть сто совершенно новых детских групп по всей Чехии для 3600 чешских и украинских детей. Благодаря этой инициативе одновременно появятся сотни новых рабочих мест.

«Когда в Украине началась война, мы проанализировали долгосрочные последствия миграционного кризиса и решили сосредоточиться на одной проблеме: нехватке мест в детских садах. Поэтому мы основали проект «Сто детских групп», цель которого – создать сто детских групп по всей Чехии и таким образом помочь 3600 детям дошкольного возраста. Кроме того, это будет способствовать созданию 300-500 новых рабочих мест и позволит найти работу и родителям», – говорит Индржих Фиалка, генеральный директор Q Designers и основатель «Ста детских групп».

Доступность для всех родителей

На мотивацию создать инициативу «Сто детских групп» повлияло и то, что новые детские группы создаются медленно и далеко не в таких количествах, которое требуется. Причиной частично является финансирование.

Некоммерческая организация хочет решить эту проблему посредством субсидий и частных инвесторов, чтобы максимально снизить финансовое участие родителей. «Группы должны быть финансово доступными для родителей. На первом этапе для нас очень важно найти соответствующих партнеров и совместить их финансирование с государственными субсидиями», – утверждает Фиалка.

Стоимость детского сада играет ключевую роль для многих семей. Цены частных садов в некоторых регионах составляют до 10 тысяч крон в месяц на ребенка. «В течение пяти лет мы построим работу детских групп так, чтобы они были независимыми от субсидий, а через десять лет изменим качество дошкольного образования в Чехии», – добавляет основатель проекта.

Проект уже поддержали фонд Терезы Максовой и IKEA. По словам Барборы Гершловой, координатора гуманитарной помощи и менеджера «IKEA», проект «Сто детских групп» – это системное решение, которое поможет не только украинским, но и чешским детям. «Это полностью дополняет наш стратегический подход к гуманитарной помощи. Поскольку 90% прибывших украинцев составляют женщины с детьми, отсутствие возможностей устроить детей в школы и детсады стало основным препятствием для трудоустройства матерей. Поэтому мы считаем, что создание проекта поможет в интеграции в общество и упростит доступ к рынку труда», – рассказала она.

Источник: seznamzpravy.cz

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