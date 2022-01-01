Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Пьяный мужчина под наркотиками хотел прыгнуть со смотровой башни Петршин

Пьяный мужчина под наркотиками хотел прыгнуть со смотровой башни Петршин

Партнер рубрики:
14 июня
15:39
25
Полицейские Праги усмирили мужчину, который ночью выбежал на Петршинскую смотровую башню и кричал, что хочет спрыгнуть вниз. Тест на алкоголь и наркотики дали положительный результат.

Пьяный мужчина под наркотиками хотел прыгнуть со смотровой башни Петршин

Ночью мужчина перелез через цепь, закрывающую вход на смотровую башню, и побежал наверх. Его нашли на верхнем этаже, где он перегнулся через перила и кричал, что хочет спрыгнуть вниз. 

«После неоднократных призывов успокоиться он отпустил перила, но через некоторое время снова начал сопротивляться и пытался вырваться из рук полиции», — сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова в Facebook. Полиция применила принудительные меры и надела на 32-летнего мужчину наручники. Они спустили его вниз, передали парамедикам, и вместе отвезли его на попечение специалистов. «Дыхательный тест показал 0,52 промилле, тест на наркотики и психотропные вещества дал положительный результат на кокаин», — добавила Сейфертова.
 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 


читайте по теме
3c066829f331f4ccb5f9106501fc64da
11 июня
10:37
1551
Общество
В Чехии в коробках с бананами обнаружили 840 килограммов кокаина
Depositphotos_28227787_m-2015
17 апреля
14:54
1786
Общество
Мужчина в Чехии в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль с собаками
Marihuana
28 марта
19:44
1939
Общество
Полиция в Чехии обнаружила подземный цех для выращивания марихуаны
Marijuana-leaf-5315554_960_720
13 декабря
11:25
2938
Общество
Новое правительство Чехии хочет смягчить штрафы за хранение конопли
Последние новости:
Untitled_design__4_
14 июня
15:10
135
Политика
ANO хочет сделать общественный транспорт в Праге бесплатным. Руководство города отнеслось скептически
Urad_vlady
14 июня
11:24
408
Общество
Чиновница в Чехии украла 8 миллионов крон, полиция предъявила ей обвинение
285695511_1173346506_220605-083727_ako
14 июня
10:20
384
Общество
В Чехии в районе Бржецлава было небольшое торнадо
Construction-4221176_960_720
14 июня
09:27
445
Экономика
Девелоперы в Чехии инвестируют в строительство жилья для аренды
Aapgn8k
14 июня
08:53
862
Общество
Полиция Чехии расследует смерть родителей и ребенка в семейном доме
180626_open-air_koncert_web-res_047_-c-_petr-kadlec
13 июня
19:24
553
Культура
Чешский филармонический оркестр 22 июня выступит на Градчанской площади в Праге
Size4-16360329686844-124-mesto-prostejov-slibilo-ze-si-posviti-na-diskoteku-lide-v-jejim-okoli-jsou-zoufali
13 июня
19:17
620
Общество
Полиция задержала группу несовершеннолетних на дискотеке в Есенице за распитие алкоголя
Untitled_design__7_
13 июня
15:38
2451
Общество
Один банкомат на всех? Чешские банки вскоре начнут действовать сообща
Untitled_design__5_
13 июня
14:29
3110
Общество
Небывалый ажиотаж на сбор ягод. Пражане «взяли штурмом» плантации клубники
Untitled_design__3_
13 июня
13:48
4899
Общество
Сенат Чехии рассматривает ужесточение правил для беженцев из Украины. Голосование состоится на этой неделе


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
погода