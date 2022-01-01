Пьяный мужчина под наркотиками хотел прыгнуть со смотровой башни Петршин

Полицейские Праги усмирили мужчину, который ночью выбежал на Петршинскую смотровую башню и кричал, что хочет спрыгнуть вниз. Тест на алкоголь и наркотики дали положительный результат.

Ночью мужчина перелез через цепь, закрывающую вход на смотровую башню, и побежал наверх. Его нашли на верхнем этаже, где он перегнулся через перила и кричал, что хочет спрыгнуть вниз.

«После неоднократных призывов успокоиться он отпустил перила, но через некоторое время снова начал сопротивляться и пытался вырваться из рук полиции», — сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова в Facebook. Полиция применила принудительные меры и надела на 32-летнего мужчину наручники. Они спустили его вниз, передали парамедикам, и вместе отвезли его на попечение специалистов. «Дыхательный тест показал 0,52 промилле, тест на наркотики и психотропные вещества дал положительный результат на кокаин», — добавила Сейфертова.



Источник: prazska.drbna.cz

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