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Полиция в Чехии задержала водителя, который ехал со скоростью 215 км/ч

Полиция в Чехии задержала водителя, который ехал со скоростью 215 км/ч

Партнер рубрики:
420on.cz
14 июня
20:25
222
В субботу 32-летний мужчина на скорости более 200 км/ч пытался уехать от полицейских в Бржецлавском районе Чехии. Вероятно, он боялся, что его оштрафуют за дрифт на парковке. Своими действиями он подвергал опасности многих водителей.

Полиция в Чехии задержала водителя, который ехал со скоростью 215 км/ч

В субботу вечером водитель спортивного автомобиля продемонстрировал свои навыки дрифта на парковке возле торгового центра, между припаркованными автомобилями и покупателями. Полиция решила проверить документы у водителя, но он стал уезжать.

«Стражи порядка стали догонять его на шоссе в направлении Годонина, в некоторых местах нарушитель ехал со скоростью более 215 километров в час. Некоторым водителям даже приходилось тормозить или уворачиваться перед ним», — сказал пресс-секретарь полиции Петр Вала.

Позже к погоне присоединились другие патрули. Один из них преградил ему путь возле поселка Моравска-Нова-Вес. Водителя успокоили и проверили на алкоголь и наркотики. Тест был отрицательным.

«Водительские права у мужчины были действующие, все документы в порядке. Мужчина явно хотел этим поступком избежать возможного штрафа», — считает Вала.

Полиция разыскивает водителей, которым угрожала опасность из-за вождения мужчины. Они могут позвонить по телефону 158.

Источник: novinky.cz

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