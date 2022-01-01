Полиция в Чехии задержала водителя, который ехал со скоростью 215 км/ч

В субботу вечером водитель спортивного автомобиля продемонстрировал свои навыки дрифта на парковке возле торгового центра, между припаркованными автомобилями и покупателями. Полиция решила проверить документы у водителя, но он стал уезжать.
«Стражи порядка стали догонять его на шоссе в направлении Годонина, в некоторых местах нарушитель ехал со скоростью более 215 километров в час. Некоторым водителям даже приходилось тормозить или уворачиваться перед ним», — сказал пресс-секретарь полиции Петр Вала.
Позже к погоне присоединились другие патрули. Один из них преградил ему путь возле поселка Моравска-Нова-Вес. Водителя успокоили и проверили на алкоголь и наркотики. Тест был отрицательным.
«Водительские права у мужчины были действующие, все документы в порядке. Мужчина явно хотел этим поступком избежать возможного штрафа», — считает Вала.
Полиция разыскивает водителей, которым угрожала опасность из-за вождения мужчины. Они могут позвонить по телефону 158.
Источник: novinky.cz
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