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Девушка из Мариуполя пропала в Праге. Она не говорит по-чешски и не знает латинские буквы.

Девушка из Мариуполя пропала в Праге. Она не говорит по-чешски и не знает латинские буквы.

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420on.cz
15 июня
08:45
289
​Пражские криминалисты разыскивают 18-летнюю девушку из Мариуполя, которая пропала в Праге. Она не понимает по-чешски, не умеет читать по-латыни и не имеет при себе мобильного телефона и документов.

Девушка из Мариуполя пропала в Праге. Она не говорит по-чешски и не знает латинские буквы.

В последний раз ее видели в понедельник в 7:30 в вестибюле метро «Палмовка», откуда она должна была приехать в школу в Праге 3, но не пришла туда.

«Она приехала в Чехию в марте 2022 года из Мариуполя и здесь не знает. Он не понимает по-чешски ни на словах, ни на письме, не умеет читать по-латыни, у него нет с собой мобильного телефона и каких-либо документов. Судя по всему, она могла сесть не в тот трамвай и не знает, как вернуться в место проживания», — сообщил во вторник пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

У девушки худощавое телосложение ростом 158 см, светло-каштановые волосы средней длины и серые глаза. На ней было белое платье с серыми кубиками и коричневая куртка с капюшоном с розовыми треугольниками, черные кроссовки с белой подошвой.

«Если вы видели девушку, пожалуйста, свяжитесь с 158 или сопроводите ее в ближайший полицейский участок», — добавил Рыбански.

Источник: novinky.cz

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