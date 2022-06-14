Премьер Чехии раскритиковал закрытие центра для беженцев в пражских Высочанах

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) назвал безрассудным и не очень разумным решение мэра Праги Зденека Гржиба, который хочет закрыть Региональный центр помощи беженцам в Высочанах в Праге.

«Мэр идет на выборы, и этому соответствуют некоторые заявления в СМИ. (…) Эти безрассудные шаги кажутся мне не очень разумными», — сказал Фиала 14 июня.

Региональный центр помощи украинским беженцам в пражском районе Высочаны (KACPU) в последний раз откроется в среду. Две недели назад об этом объявил мэр Зденек Гржиб («Пираты»), в понедельник, 13 июня, он подтвердил, что это произойдет.

«Мы четко заявили, что это произойдет. Мы закончим деятельность KACPU в среду, официально центр будет закрыт в четверг», — сказал Гржиб.

«Если ситуация с распределением беженцев изменится, мы готовы открыть KACPU», — сказал ранее Гржиб.

Муниципалитет принял решение о закрытии центра помощи, потому что его мощности давно исчерпаны. По данным МВД, в Праге находятся почти 82 тысячи украинских беженцев, а центр обслужил почти 98 тысяч человек. Всего в Чехии сейчас проживает около 300 000 беженцев. Визы временной защиты получили свыше 372 тысяч человек, однако многие вернулись в Украину.

Позицию мэра не понимает и министр внутренних дел Вит Ракушан. «Я призвал мэра Праги дождаться закрытия к 1 июля», — сказал он. Он назвал решение мэра ультиматумом. «Не знаю, не является ли причиной то, что уже началась предвыборная кампания», — сказал Ракушан.

При этом он заверил, что правительство готово к закрытию центра. «Мы обеспечим либо регистрацию в других центрах помощи, либо классическую работу Департамента по вопросам миграционной политики и рабочих мест Полиции по делам иностранцев», — подчеркнул Ракушан. «Но это будет менее комфортно», — добавил он.

С другой стороны, глава «Пиратов» Иван Бартош, отвечающий за местное развитие в правительстве, встал на защиту своего коллеги по партии. Он напомнил, что Гржиб давно привлекал внимание к проблеме мощностей.

«В Праге уже давно беженцев в четыре раза больше. В то же время, например, мест в детских садах в крупных городах уже не хватало», — сказал он перед заседанием Палаты депутатов во вторник.

«На то, что ситуация в Праге критическая, Гржиб обращал внимание уже, наверное, два месяца», — добавил он.

Источник: novinky.cz

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