Крупный рейд в Праге. Полиция проводит обыски в госучреждениях

Полицейские из Национального штаба по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) с утра 15 июня проводят обыски в нескольких государственных учреждениях Праги, включая дом вице-мэра Петра Глубучека и офис Транспортного предприятия Праги (DPP).

«Я могу подтвердить, что наше ведомство ведет оперативное вмешательство. Надзор осуществляет Генеральная прокуратура Праги, которая имеет право предоставлять информацию по этому поводу», — заявил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.

Чешские СМИ пишут, что в настоящее время детективы проводят проверки примерно в сорока местах в Праге, в том числе в доме вице-мэра Петра Глубучека (STAN) в пражском районе Лысолайи и в его муниципальном офисе. Рейд касается деятельности 12-ти служащих.

Об акции полиции сообщил сервер iDnes.cz, который со ссылкой на достоверный источник заявил, что расследование касается предпринимателя Михала Редла.

По данным сервера, полиция также проводит оперативные действия в офисах крупнейшей медицинской компании Чехии — Všeobecná zdravotní pojišťovná.

Присутствие полиции в офисе его заместителя Глубучека подтвердил в социальных сетях мэр Зденек Гржиб.

«Я пришел в муниципалитет с лозунгом: я хочу управлять городом с чистого листа. Я требую этого и от своих коллег. Сейчас в офисе STAN проводится обыск. Мы сотрудничаем со следствием. Если есть какие-то подозрения, они должны быть проверены», — написал Гржиб в Twitter.

Источник: novinky.cz