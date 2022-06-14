Крупный рейд в Праге. Полиция проводит обыски в госучреждениях

«Я могу подтвердить, что наше ведомство ведет оперативное вмешательство. Надзор осуществляет Генеральная прокуратура Праги, которая имеет право предоставлять информацию по этому поводу», — заявил пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей.
Чешские СМИ пишут, что в настоящее время детективы проводят проверки примерно в сорока местах в Праге, в том числе в доме вице-мэра Петра Глубучека (STAN) в пражском районе Лысолайи и в его муниципальном офисе. Рейд касается деятельности 12-ти служащих.
Об акции полиции сообщил сервер iDnes.cz, который со ссылкой на достоверный источник заявил, что расследование касается предпринимателя Михала Редла.
По данным сервера, полиция также проводит оперативные действия в офисах крупнейшей медицинской компании Чехии — Všeobecná zdravotní pojišťovná.
Присутствие полиции в офисе его заместителя Глубучека подтвердил в социальных сетях мэр Зденек Гржиб.
«Я пришел в муниципалитет с лозунгом: я хочу управлять городом с чистого листа. Я требую этого и от своих коллег. Сейчас в офисе STAN проводится обыск. Мы сотрудничаем со следствием. Если есть какие-то подозрения, они должны быть проверены», — написал Гржиб в Twitter.
Источник: novinky.cz