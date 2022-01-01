Прага хочет уменьшить свою зависимость от российского газа. Ставку хотят сделать на возобновляемые источники энергии

В рамках ежегодной годовщины принятия климатического плана столица добавила в список целей еще один пункт – избавить Прагу от зависимости от природного газа из России. Биогазовые установки и станции очистки сточных вод позволят получать тепло из возобновляемых или вторичных источников.

«Всем ясно, что Прага не может полагаться на природный газ из России или другие ископаемые виды топлива в этой области»

Климатический план столицы Чехии к 2030 году предусматривает сокращение выбросов углекислого газа на 45 процентов по сравнению с 2010 годом. Годы спустя выбросы должны быть равны нулю. Из-за российской агрессии в Украине мотивация пражского руководства возросла еще больше. «Энергетический кризис был здесь и до российского вторжения в Украину. Но война выявила существующие проблемы. Всем ясно, что Прага не может полагаться на природный газ из России или другие ископаемые виды топлива из этой области. Поэтому мы должны искать альтернативные источники энергии или наши собственные источники, такие как биогаз», — сказал Петр Глубучек, заместитель мэра по безопасности, инфраструктуре и окружающей среде, в пресс-релизе.

Будут перерабатываться и пищевые отходы

В столице используется около одной десятой части национального потребления природного газа, то есть восемьсот миллионов кубометров в год.

«Теперь мы видим, что решение начать уводить Прагу от ископаемого топлива было разумным. [...] Основная мотивация — снизить зависимость от российского газа и таким образом превратить Прагу в энергонезависимый мегаполис. В связи с резким ростом цен на природный газ мы предпринимаем шаги, которые не позволят многим пражанам в среднесрочной перспективе оказаться в состоянии "энергетической бедности"», — добавил Глубучек. Из-за этого город хочет запустить новые проекты, такие как концепция развития отопления. Во всех своих зданиях он заменит источники природного газа тепловыми насосами и хочет купить биогазовую установку для переработки пищевых отходов из коричневых баков. В планах также строительство Энергоцентра, который позволит максимально использовать потенциал тепла, производимого Центральной станцией очистки сточных вод.





Источник: prazska.drbna.cz

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