Перед закрытием пражский KACPU посетило больше беженцев, чем обычно

Количество беженцев в Региональном центре помощи Украине (KACPU) в Высочанах немного увеличилось по сравнению с прошлой неделей.

Если в последние дни он обслуживал около пятисот человек в день, то во вторник это было 622 человека, а в понедельник — 755. В связи с тем, что центр еще может открыться будущем, внутри KACPU никаких изменений производиться не будет. Об этом сегодня заявил представитель Пражской пожарной охраны Мартин Кавка.

Сегодня вечером центр будет закрыт на неопределенный срок. По данным пожарных, с начала войны KACPU обслужил 99 592 человека.

«За последние дни прибыло немного больше людей, но ничего драматического не происходит. В среднем мы зарегистрировали около пятисот человек, а вчера было 622. Сегодня центр закроется, это будет выглядеть как закрытие в обычный день, просто запрём», — сказал Кавка.

С четверга на месте будет работать только информационная служба, которая подскажет беженцам, что делать и куда идти за помощью. Помимо этого, на главном вокзале будут доступны листовки или информационные щиты. Во вторник мэр Зденек Гржиб сообщил, что информаторы будут объяснять беженцам, что Прага переполнена и найти жилье тут трудно, они расскажут о высокой арендной плате и о том, им выгоднее ехать в другое место. Беженцы по-прежнему имеют возможность получить бесплатный билет на транспорт, чтобы добраться в другой регион.





Источник: ceskenoviny.cz

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