Полиция нашла девушку из Мариуполя, которую искали в Праге

18-летняя девушка из Мариуполя, которую искали с понедельника пражские полицейские, нашлась. Она сама пришла в отделение полиции.

Как уже сообщал 420on, девушка приехала в Чехию в марте 2022 года из Мариуполя. Она не знает чешского языка и не умеет читать по-латыни, у нее не было с собой мобильного телефона и каких-либо документов. В последний раз ее видели в понедельник в 7:30 в вестибюле метро «Палмовка», откуда она должна была приехать в школу в Праге 3, но не пришла. В полиции предполагали, что она могла просто заблудиться в чешской столице.

Пражская полиция 15 июня прекратила поиски 18-летней украинки, потерявшейся в Праге. «Девушка сама приехала в отделение полиции в Рузине. С ней все в порядке. Спасибо всем за сотрудничество», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Источник: prazsky.denik.cz

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