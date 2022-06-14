Полиция в Чехии ищет девятилетнюю украинскую девочку

Именно в этой части Праги девочку нашли месяц назад, когда она ушла из дома, сообщается на сайте полиции. Люди могут сообщить информацию о местонахождении девочки по телефону 158.
«Девочку уже искали месяц назад, когда она таким же образом ушла из дома и была найдена в тот же день в общественном транспорте в Праге Гостиварж. Ее мать живет в Праге, поэтому не исключено, что она поехала на Ходов, чтобы увидеть ее», — сообщили в полиции.
У девочки длинные темные волосы, заплетенные в хвост, рост от 135 до 140 сантиметров, на ногах, вероятно, розовые сандалии.
«Девочка взяла из дома наличные деньги — 1500 крон, мобильного телефона у нее с собой нет», — добавили в полиции.
Источник: novinky.cz
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