Полиция нашла девятилетнюю украинскую девочку, которая 15 июня ушла из дома

​С девятилетней украинской девочкой из Кладно, которую разыскивала полиция, все в порядке. Об этом полиция сообщила в Twitter.

Об исчезновении девочки сообщил в среду ее отец. В последний раз он видел ее после 13:00 в Кладно. Девочку нашли сегодня в Праге на Ходове в квартире, где живет ее мать.

Именно в этой части Праги девочку нашли месяц назад, когда она ушла из дома, сообщается на сайте полиции.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz