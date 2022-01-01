Полиция нашла девятилетнюю украинскую девочку, которая 15 июня ушла из дома

16 июня
11:58
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С девятилетней украинской девочкой из Кладно, которую разыскивала полиция, все в порядке. Об этом полиция сообщила в Twitter.
Об исчезновении девочки сообщил в среду ее отец. В последний раз он видел ее после 13:00 в Кладно. Девочку нашли сегодня в Праге на Ходове в квартире, где живет ее мать.
Именно в этой части Праги девочку нашли месяц назад, когда она ушла из дома, сообщается на сайте полиции.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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