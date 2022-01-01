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ВИДЕО: Пожар в пражской квартире. Пострадали два человека, кошка не выжила

ВИДЕО: Пожар в пражской квартире. Пострадали два человека, кошка не выжила

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
17 июня
11:36
338
Пражские пожарные выехали на пожар в квартире, который закончился для кошки трагически. Два человека оказались на попечении спасателей из-за последствий пожара.

ВИДЕО: Пожар в пражской квартире. Пострадали два человека, кошка не выжила

В одной из квартир на одиннадцатом этаже панельного дома на улице Михновова в Праге 11 вспыхнул пожар. Двое пострадавших оказались на попечении медиков, а кошку пытался спасти ветеринар — к сожалению, животное не выжило. 

«Возгорание в жилом помещении было быстро локализовано, после чего его полностью потушили. Присутствовал и дознаватель пожарной службы», — добавил представитель пожарной охраны Мартин Кавка в отчете для журналистов, указав, что причина и размер ущерба подлежат дальнейшему расследованию.

Источник: prazska.drbna.cz

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