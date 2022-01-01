Чехия выдала более 377 000 виз временной защиты. В четверг количество составило 581

Чехия в четверг выдала 581 визу временной защиты беженцам из Украины, что примерно на треть меньше, чем неделю назад. Всего с начала российского вторжения в Украину в феврале более 377 000 беженцев получили визы в Чешской Республике. Данные были опубликованы сегодня в Twitter МВД. Некоторые беженцы уезжают из Чехии в другие страны или возвращаются в Украину. По данным властей, сейчас в Чехии проживает от 280 000 до 300 000 беженцев.

Большинство беженцев остаются в Праге, где, по данным Министерства внутренних дел, о своем пребывании сообщили около 88 000 беженцев. С четверга в столице закрыт Региональный центр помощи Украине. Такое решение руководство города приняло из-за чрезмерного количества беженцев в столице и недостаточной вместимости Праги. Некоторые губернаторы все еще критикуют такой резкий шаг.

Сегодня мэр Праги Зденек Гржиб и премьер-министр Петр Фиала опять обсуждают систему равномерного распределения украинских беженцев по отдельным регионам. Гржиб давно призывает к созданию системы размещения украинских беженцев в менее загруженных регионах. Сегодня он еще раз поднимает вопрос о возможности мотивировать беженцев к переезду путём сокращения пособий в наиболее перегруженных регионах. Ранее такое предложение было отвергнуто.

В полицию по делам иностранцев с начала российско-украинского конфликта обратились 302 616 человек, а в четверг — 1 811, учитывая то, что дети до 15 лет туда обращаться не обязаны.

Во вторник Палата депутатов одобрила поправку к закону под названием «lex Ukrajina», согласно которой министерства и другие органы власти будут выделять здания для размещения беженцев из Украины после российского военного вторжения, даже после введения чрезвычайного положения. Регионы и далее должны продолжать предоставлять убежище и жилье беженцам. Нынешняя система регистрации беженцев будет продолжать работать в том же режиме. Легче и быстрее должна происходить постройка временных конструкций для проживания и обучения беженцев. Закон был одобрен Сенатом в среду, но еще не подписан президентом.

Беженцы также смогут претендовать на получение пособий через шесть месяцев после предоставления им временной защиты в размере 4250 крон в месяц для взрослых и 3050 крон в месяц для детей.

Источник: novinky.cz

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