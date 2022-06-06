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Chevrolet Corvette 1979 года загорелся на кольцевой дороге в Праге

Chevrolet Corvette 1979 года загорелся на кольцевой дороге в Праге

Партнер рубрики:
Kochy
17 июня
20:47
162
​В пятницу днем ​​пожарные тушили горящий автомобиль Chevrolet Corvette в Праге 1979 года выпуска. Пламя уничтожило переднюю часть машины сорокалетней давности. Ущерб оценивается в сотни тысяч крон.

Chevrolet Corvette 1979 года загорелся на кольцевой дороге в Праге

О возгорании сообщила пожарная служба в Twitter. Автомобиль 1979 года загорелся на кольцевой автодороге.

«Когда прибыла пожарная часть, автомобиль уже горел спереди», — сообщили пожарные. Причиной возгорания стала техническая неисправность.

Ущерб оценивается в несколько сотен тысяч крон.

Марка спортивных автомобилей Chevrolet Corvette производится американской компанией General Motors с 50-х годов. Автомобиль был назван в честь военного корабля под названием Corvette.

Источник: novinky.cz

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