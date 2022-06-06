В Чехии упавшее на дорогу дерево убило трех человек в автомобиле

О случившемся сообщили пожарные в Twitter.
Один человек из экипажа автомобиля выжил и был доставлен на вертолете в больницу.
«Авария произошла незадолго до 14:00 сразу за перекрестком в Горни Маршов в сторону Горни Мала Упа. Движение транспорта сейчас здесь перекрыто», — подтвердила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.
Место аварии окаймлено с одной стороны глубоким руслом ручья, а с другой крутым склоном.
Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Источник: novinky.cz
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