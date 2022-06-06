В Чехии упавшее на дорогу дерево убило трех человек в автомобиле

Дерево, упавшее на дорогу, стало причиной смерти троих людей, которые в это время находились в автомобиле. Трагедия произошла в воскресенье днем ​​между поселками Горни Маршов и Горни Мала Упа в Трутновском районе.

О случившемся сообщили пожарные в Twitter.

Один человек из экипажа автомобиля выжил и был доставлен на вертолете в больницу.

«Авария произошла незадолго до 14:00 сразу за перекрестком в Горни Маршов в сторону Горни Мала Упа. Движение транспорта сейчас здесь перекрыто», — подтвердила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.

Место аварии окаймлено с одной стороны глубоким руслом ручья, а с другой крутым склоном.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Источник: novinky.cz

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