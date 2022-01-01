Сильный шторм в Праге усложнил работу транспорта

Из-за погодных условий транспортная компания была вынуждена прервать работу паромов Р4 из Доситховой в Беларию и Р7 с Рыночной площади в Праге на Роганский остров. Ожидается, что они снова заработают сегодня с полудня. Из-за сильного ветра приостановила работу и канатная дорога у зоопарка. Шторм также нарушил нарушил части системы безопасности на железнодорожной линии между Угржиневси и Ржичанами, поэтому поезда R17, R49 и S9 временно отменены.
Предупреждают, что порывы ветра могут ломать ветки и вырывать деревья с корнем, а также могут быть перебои в подаче электроэнергии и проблемы с транспортом.
Источник: prazska.drbna.cz
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