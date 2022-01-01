В Чехии задержали иностранцев, которые успели обокрасть людей на несколько сотен тысяч крон

На днях пражские следователи в сотрудничестве с региональными детективами задержали двух иностранцев, совершивших ряд мошенничеств в составе организованной группы, действовавшей по всей Европе. Оба мужчины сотрудничали со своими сообщниками, которые находились за пределами Чехии и под разными предлогами выманивали данные о банковских счетах своих жертв.

Мошенники получали платежные данные благодаря фейковой рекламе. На основании этого они открывали виртуальные платежные карты, куда переводили со счетов пострадавших от нескольких тысяч до ста тысяч крон.

«Эти средства они переводили на свои счета, а иногда вносили деньги в терминалы криптовалют на территории Праги. На данный момент следователи по уголовным делам задокументировали в общей сложности сорок три случая с ущербом в несколько миллионов крон, включая и попытки вывода средств», — сообщила на сайте пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

Мошенники получали доступ к платежным данным и информации о платежных картах благодаря фиктивным объявлениям о продаже или покупке товаров на интернет-порталах и поддельным платежным шлюзам якобы достоверных финансовых учреждений. Жертвы предоставляли им данные добровольно, не проверив подлинность ссылок, которые предоставляли мошенники.

Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

«Во время обыска после их задержания полиция обнаружила у них несколько десятков мобильных телефонов, крупные суммы наличных денег в разной валюте и дорогую одежду, которую мужчины успели купить на вырученные деньги», — рассказала о мошенничестве пресс-секретарь полиции.

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день