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По Праге водили верблюдов — так пивоварня хотела привлечь внимание к нехватке воды

По Праге водили верблюдов — так пивоварня хотела привлечь внимание к нехватке воды

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
20 июня
11:58
134
В обществе все чаще говорят о нехватке воды. Поэтому, помимо совершенствования собственных технологий, города стараются обучать горожан экономить воду. Компании также стараются в этом участвовать — одним из таких примеров является чешская пивоварня Radegast, которая в рамках просветительской кампании провела шествие с верблюдами по Праге.

По Праге водили верблюдов — так пивоварня хотела привлечь внимание к нехватке воды

Для производства одного гектолитра пива требуется более трех гектолитров воды. Пивоварение — это область промышленности, которая напрямую зависит от воды, однако её качество и количество находятся под угрозой.

 

Пивоварни используют около трех гектолитров воды для производства одного гектолитра пива

Поэтому долгосрочное снижение потребления воды является основной целью большинства предприятий. Приветствуется любое улучшение, будь то совершенствование технологий или внедрение рециркуляции воды.

 

Верблюды как символ засухи 

Верблюды по своей природе приспособлены к экстремальным условиям. Путем особого метаболизма они могут превращать воду в жир, который запасают в виде горбов на спине, и окислять его в случае большой жажды.

Пивоварня решила использовать этих животных как символ и включила их в свое информационно-просветительское мероприятие. 

«Верблюды, которые являются символом засухи и пустыни, вместе с нами указали на то, что удержание воды в ландшафте и забота о водных ресурсах являются чрезвычайно важными видами деятельности. Если мы все не будем поступать должным образом, то совсем скоро будем встречать верблюдов всюду, а не только на таких парадах», — объясняет Йозеф Ялувка, бренд-менеджер Radegast, в пресс-релизе.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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