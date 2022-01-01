Пожар в Праге из-за неисправности холодильника. Причиненный ущерб составил миллион крон

20 июня
12:59
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Ночью на пожар в Праге 11 на улице Горчичковой выехали три пожарные части. Шесть человек были эвакуированы, а еще троих пожарных вывели в масках для индивидуальной защиты органов дыхания. Никто не пострадал.
Пожар вспыхнул в квартире около полуночи в ночь с субботы на воскресенье. Подразделения использовали высотную пожарную технику и три водомета для локализации огня.
«Пламя нанесло ущерб на миллион крон. Причиной пожара стала техническая неисправность холодильника», — заявил представитель пожарной охраны Мартин Кавка.
Источник: prazska.drbna.cz
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