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В Карловых Варах водитель Ferrari врезался в столб, ущерб — 2 миллиона крон

В Карловых Варах водитель Ferrari врезался в столб, ущерб — 2 миллиона крон

Партнер рубрики:
Kochy
20 июня
15:49
236
В Карловых Варах на улице Яхимовска 31-летний водитель Ferrari врезался в фонарный столб на своем роскошном автомобиле. В результате ДТП автовладелец не пострадал.

В Карловых Варах водитель Ferrari врезался в столб, ущерб — 2 миллиона крон

«В пятницу, около 7:30 утра, в Карловых Варах произошла авария с участием автомобиля Ferrari», — заявил в понедельник Ян Билек, пресс-секретарь Карловарской региональной полиции.

«31-летний водитель ехал по улице Яхимовска в ​​сторону улицы Соколовска. Он, видимо, не сбавил скорость, его занесл, затем он съехал с дороги и врезался в фонарный столб», — сказал пресс-секретарь.

Тест на наличие алкоголя в крови был отрицательным. Водителю был назначен штраф.

Источник: novinky.cz

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