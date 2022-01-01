В Карловых Варах водитель Ferrari врезался в столб, ущерб — 2 миллиона крон

«В пятницу, около 7:30 утра, в Карловых Варах произошла авария с участием автомобиля Ferrari», — заявил в понедельник Ян Билек, пресс-секретарь Карловарской региональной полиции.
«31-летний водитель ехал по улице Яхимовска в сторону улицы Соколовска. Он, видимо, не сбавил скорость, его занесл, затем он съехал с дороги и врезался в фонарный столб», — сказал пресс-секретарь.
Тест на наличие алкоголя в крови был отрицательным. Водителю был назначен штраф.
Источник: novinky.cz
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