Полиция расследует гибель людей в машине от упавшего дерева как смерть по неосторожности

«Первоначальное расследование показало, что дерево, вероятно, сломалось, а затем упало на дорогу из-за порыва ветра. Причина и все обстоятельства аварии являются предметом дальнейшего расследования», — заявила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.
Дерево будет осмотрено экспертами. За смерть по неосторожности предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.
Дерево упало в воскресенье днем в горах Крконоше между поселками Горни Маршов и Горни Мала Упа.
«Мы спасли одного человека. В больницу 77-летнего мужчину доставили на вертолете», — сообщили в воскресенье пожарные.
Ель была около 30 метров высотой. Вскоре после того, как ель упала на автомобиль, из-за ветра в этом районе упало еще два дерева.
Источник: novinky.cz
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