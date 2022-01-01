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Полиция расследует гибель людей в машине от упавшего дерева как смерть по неосторожности

Полиция расследует гибель людей в машине от упавшего дерева как смерть по неосторожности

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Kochy
20 июня
19:48
356
Ель, упавшая на машину с тремя людьми в Крконоше в воскресенье, по-видимому, сломалась от ветра. Две женщины в возрасте 76 и 88 лет и 15-летний мальчик погибли на месте. Полиция расследует аварию как убийство по неосторожности.

Полиция расследует гибель людей в машине от упавшего дерева как смерть по неосторожности

«Первоначальное расследование показало, что дерево, вероятно, сломалось, а затем упало на дорогу из-за порыва ветра. Причина и все обстоятельства аварии являются предметом дальнейшего расследования», — заявила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.

Дерево будет осмотрено экспертами. За смерть по неосторожности предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Дерево упало в воскресенье днем ​​ в горах Крконоше между поселками Горни Маршов и Горни Мала Упа.

«Мы спасли одного человека. В больницу 77-летнего мужчину доставили на вертолете», — сообщили в воскресенье пожарные.

Ель была около 30 метров высотой. Вскоре после того, как ель упала на автомобиль, из-за ветра в этом районе упало еще два дерева.

Источник: novinky.cz

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