В Праге иностранец топором крушил припаркованные машины

46-летний иностранец в Праге в ночь на 21 июня повредил топором три припаркованные машины. При этом он сам поранился и истекал кровью. Полиция задержала его.

Инцидент произошел ночью на улице Ке Карлову в Праге. По данным агентства Akt, мужчина, вероятно, мстил своей подруге и ее друзьям.

«Полиция задержала 46-летнего мужчину, который повредил в общей сложности три автомобиля. У него нашли нашли топор и нож. Тест на наличие алкоголя в крови показал 2 промилле», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

Полиция также нашла злоумышленника еще и потому, что он поранился и истекал кровью. Медики оказали ему помощь и отвезли в больницу. Больше никто не пострадал. Общий ущерб пока не подсчитан. Полиция расследует мотив.

Мужчину подозревают в нарушении общественного порядка и порче чужого имущества.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день