В Праге иностранец топором крушил припаркованные машины

Инцидент произошел ночью на улице Ке Карлову в Праге. По данным агентства Akt, мужчина, вероятно, мстил своей подруге и ее друзьям.
«Полиция задержала 46-летнего мужчину, который повредил в общей сложности три автомобиля. У него нашли нашли топор и нож. Тест на наличие алкоголя в крови показал 2 промилле», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.
Полиция также нашла злоумышленника еще и потому, что он поранился и истекал кровью. Медики оказали ему помощь и отвезли в больницу. Больше никто не пострадал. Общий ущерб пока не подсчитан. Полиция расследует мотив.
Мужчину подозревают в нарушении общественного порядка и порче чужого имущества.
Источник: novinky.cz
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