Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Праге иностранец топором крушил припаркованные машины

В Праге иностранец топором крушил припаркованные машины

Партнер рубрики:
Kochy
21 июня
12:09
1039
46-летний иностранец в Праге в ночь на 21 июня повредил топором три припаркованные машины. При этом он сам поранился и истекал кровью. Полиция задержала его.

В Праге иностранец топором крушил припаркованные машины

Инцидент произошел ночью на улице Ке Карлову в Праге. По данным агентства Akt, мужчина, вероятно, мстил своей подруге и ее друзьям.

Jedno z poškozených aut

«Полиция задержала 46-летнего мужчину, который повредил в общей сложности три автомобиля. У него нашли нашли топор и нож. Тест на наличие алкоголя в крови показал 2 промилле», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

Полиция также нашла злоумышленника еще и потому, что он поранился и истекал кровью. Медики оказали ему помощь и отвезли в больницу. Больше никто не пострадал. Общий ущерб пока не подсчитан. Полиция расследует мотив.

Мужчину подозревают в нарушении общественного порядка и порче чужого имущества.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
21 июня
17:23
1116
Дом и семья
Как помочь родителям искать пропавших детей? Скачайте официальное приложение от полиции Чехии
Assets
21 июня
10:02
756
Политика
Один из обвиняемых в коррупции, вероятно, покончил жизнь самоубийством
Assets
20 июня
19:48
822
Общество
Полиция расследует гибель людей в машине от упавшего дерева как смерть по неосторожности
Assets
20 июня
18:48
890
Общество
В центре Праги полицейские забрали у женщины сову, которую она предлагала туристам
Последние новости:
Assets
21 июня
15:07
244
Общество
В Чехии мужчина выманил у людей в общей сложности 13 миллионов крон и проиграл все на ставках
Assets
21 июня
14:55
186
Общество
В Жижковскую телебашню ударила молния, повредив систему освещения для самолетов
Assets
21 июня
13:44
298
Культура
Алексей Вертинский пережил сложную операцию на сердце. Деньги со спектакля в Праге пойдут на реабилитацию актера
Assets
21 июня
11:59
925
Общество
У мэрии Брно проходят протесты из-за беженцев и строительства ограждений от наводнений
Assets
21 июня
10:02
756
Политика
Один из обвиняемых в коррупции, вероятно, покончил жизнь самоубийством
Assets
21 июня
09:43
309
Экономика
После урагана в Чехии без электричества остались 4800 семей
Assets
21 июня
09:14
889
Общество
Число иностранцев в Чехии превысило миллион
Assets
20 июня
19:48
822
Общество
Полиция расследует гибель людей в машине от упавшего дерева как смерть по неосторожности
Assets
20 июня
18:48
890
Общество
В центре Праги полицейские забрали у женщины сову, которую она предлагала туристам
Assets
20 июня
17:38
516
Общество
В Праге пройдет фестиваль ландшафтного искусства Landscape festival


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
погода