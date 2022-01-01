Полиция Праги ищет преступника, укравшего из отеля наручные часы стоимостью в несколько сотен тысяч крон

Пражские криминалисты расследуют кражу роскошных часов стоимостью в несколько сотен тысяч крон, пропавших из велнес-центра одного из отелей в Праге 4. Согласно показаниям свидетелей, подозреваемый обманом получил ключи от чужого шкафчика.

Камера видеонаблюдения зафиксировала мужчину, разыскиваемого полицией для выяснения обстоятельств дела.

В полиции не уточнили, что это за марка часов и какова их точная стоимость, но ущерб оценивается в несколько сотен тысяч крон.

«Неизвестный мужчина пришел в отель в Праге 4 и поднялся на лифте на этаж, где находится велнес. Он пришел на стойку регистрации и стал притворяться мужем дамы, которая остановилась в отеле. Администратор поверил ему, потому что имя женщины было названо правильно», — сказала пресс-секретарь, добавив, что мужчине дали ключ от шкафчика, и он вошел в спа.

Позже он вернулся через стойку регистрации, где вернул ключи, и покинул отель. Примерно через полчаса один из посетителей отеля подошел к стойке регистрации и сообщил, что часы пропали из шкафчике.

Полиция не предоставила дополнительных подробностей, но опубликовала фотографии мужчины по делу. «Сотрудникам полиции необходимо поговорить с мужчиной, заснятым на видеозаписи, потому что у него может быть важная информация для выяснения дела. Если вы его знаете, позвоните по телефону 158», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz