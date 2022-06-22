Прага признана лучшим местом для жизни в Чехии

​Лучшим местом для жизни в Чешской Республике в этом году признана Прага, которая в прошлом году, согласно данным опроса, заняла 13-е место.

В опросе «Место для жизни» (Místo pro život), проведенном агентством Datank, участвовали 3 500 респондентов. В сравнительном проекте аналитическое агентство оценивает статистику, полученную из независимых источников, и данные на основе опроса жителей и предпринимателей.

По итогам опроса Южночешский край занял второе место, Карловарский край – третье. Самое последнее место в рейтинге (14-ое) занимает Моравско-Силезский край. В ходе опроса оценивались социальные и экологические параметры, а также удовлетворенность населения.

Прага стала лучшей по двум десяткам критериев оценки. Благодаря широкодоступной медицинской помощи жители мегаполиса доживают до преклонного возраста. Пражские выпускники показывают лучшие результаты, чем студенты из регионов, и если они решат продолжить обучение, у них самый широкий выбор вузов в родном городе. Работы в столице много, зарплата самая высокая в стране. Но есть в Праге и недостатки — дорогие квартиры, много машин и мало зелени.

Злинский край, который доминировал в рейтинге в прошлом году, в этом году занял четвертое место. Это также связано с тем, что количество критериев оценки расширилось, и были добавлены новые, такие как досуг и туризм. Злинский край выиграл в области ухода за детьми и образования, например, благодаря большой доле студентов университетов. Его минусом является низкое участие местных жителей в общественной жизни.

Источник: denik.cz

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