Семья прибыла из Украины в Чехию на расстрелянной машине. Они проехали 4000 километров

Полицейские из поселка Хине недалеко от Праги опубликовали фотографию простреленного автомобиля беженца из Украины, который прибыл в Чехию из Донецкой области. Муниципалитет предложил помощь семье.

Жители города обратили внимание полицейских на машину беженца, когда он проезжал через поселок. Затем патруль нашел припаркованный автомобиль и связался с владельцем.

«Мужчина описал путь из Донецкой области в Чехию, который он проделал за 14 дней. Чтобы избежать зон боевых действий, он объехал их через другие страны. Он преодолел маршрут протяженностью более 4000 км в простреленном транспортном средстве», — рассказал полицейский Лукаш Ганак.

Мужчина ехал со своей семьей, женой и двумя дочерьми. Проживание и питание уже им обеспечила чешская семья. Тем не менее, администрация поселка предложила им помощь.

Семья находится в сложной жизненной ситуации. Однако в полиции подчеркнули, что машина не соответствует условиям эксплуатации на дорогах и больше не будет ездить.

Источник: novinky.cz

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