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В лесу под Прагой потерялся полуторагодовалый ребенок

В лесу под Прагой потерялся полуторагодовалый ребенок

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 июня
15:10
1539
В среду утром полиция и пожарные искали полуторагодовалого ребенка, который заблудился на прогулке недалеко от Черношице в районе Праге-Запад. Все закончилось благополучно — ребёнка в итоге нашли.

В лесу под Прагой потерялся полуторагодовалый ребенок

Ребенок потерялся в посёлке Роблин около полудня. Поисковая операция проходила  в лесу, который располагался рядом. В поисках приняли участие десятки полицейских и пожарных.

Для поисков был задействован и вертолет с тепловизором, как сообщает пресс-секретарь полиции Микаэла Рихтерова.

Через полтора часа ребенок был найден на окраине леса в полном порядке.

Источник: novinky.cz

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