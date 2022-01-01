В лесу под Прагой потерялся полуторагодовалый ребенок

22 июня
15:10
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В среду утром полиция и пожарные искали полуторагодовалого ребенка, который заблудился на прогулке недалеко от Черношице в районе Праге-Запад. Все закончилось благополучно — ребёнка в итоге нашли.
Ребенок потерялся в посёлке Роблин около полудня. Поисковая операция проходила в лесу, который располагался рядом. В поисках приняли участие десятки полицейских и пожарных.
Для поисков был задействован и вертолет с тепловизором, как сообщает пресс-секретарь полиции Микаэла Рихтерова.
Через полтора часа ребенок был найден на окраине леса в полном порядке.
Источник: novinky.cz
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