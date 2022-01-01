На часовую башню пражского Промышленного дворца вернется Корона Святого Вацлава

Рабочие с помощью кранов 22 июня сняли башню с часами с реконструированного Промышленного дворца в Пражском выставочном комплексе. Работы являются частью реконструкции, которая также включает в себя строительство левого крыла дворца.

В 2008 году на территории Выставочного комплекса в пражском районе Голешовице произошел крупный пожар, в результате которого сгорело все левое крыло Промышленного дворца. Промышленный дворец (Průmyslový palác) в Пражском выставочном центре уже 130 лет является одним из символов Праги. Изношенное здание, разрушенное пожаром и ураганом, ждало реконструкции 13 лет. Строительные работы начались в конце января 2022 года и будут завершены в 2025 году. Общая стоимость реконструкции составляет 2,6 миллиарда крон.

Первоначально считалось, что башня весит шестнадцать тонн, но после ее снятия рабочие обнаружили, что вес башни, включая все несущие конструкции, на десять тонн больше. По словам Давида Чеха из компании Metrostav DIZ, которая является подрядчиком, конструкция башни находится в плохом состоянии, и отремонтировать ее, кроме как на земле, невозможно. Он добавил, что работа, по оценкам, займет около полугода.

После модификации основной конструкции остальная часть башни будет восстановлена. Окрашивание и остекление купола будут производиться только после его установки на место. В него также вернется отреставрированный часовой механизм с точной копией оригинального металлического циферблата.

«Таким образом, вишенкой на торте будет возвращение оригинальной короны Святого Вацлава на башню, которая будет позолочена», — сказал Чех. Он добавил, что подготовительные работы к сборке заняли несколько недель и включали в себя демонтаж башни, удаление старых деревянных элементов или установку стабилизирующих стержней для предотвращения деформации конструкции.

Строительная компания построит точную копию сгоревшего крыла здания, которая внутри будет оснащена современными технологиями. В левом крыле здания будет создана большая техническая база для экспозиций и место с раздевалками и санузлами для посетителей. Проектом предусмотрены новые системы кондиционирования, жалюзи, лифты и кондиционеры. Для обогрева дворца будут использовать специальные тепловые насосы с глубокими колодцами.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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