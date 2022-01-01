В пражском районе Гостиварж разбился автобус. Среди пострадавших — 12 детей.

В четверг в пражском Гостиварже автобус столкнулся с легковым автомобилем. По предварительной информации скорой помощи, на месте около пятнадцати раненых, которым была оказана медицинская помощь. Среди пострадавших — 12 детей.

Из-за аварии не ходят автобусы №№ 177, 181, 182 — сообщается на сайте транспортной компании.

Также по сообщению транспортной компании, в результате аварии образовались колонны, которые тянутся до Литохлебской площади. Ограничения движения коснулись также маршрутов автобусов №№ 170, 154 и 197.

Источник: novinky.cz

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