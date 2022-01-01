В жилом доме в Праге произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел 23 июня в жилом доме в пражском районе Винограды. По словам спасателей, двое мужчин получили ожоги груди и лица.

Взрыв газа произошел на улице Собеславска возле пражской больницы Винограды около 17:00. Движение транспорта было перекрыто.

«Мы ликвидируем последствия взрыва газа в доме, идет эвакуация людей, мы проводим замеры концентрации газа и дальнейшие исследования. На попечении спасателей находятся два человека», — сообщил пресс-секретарь пожарных Мартин Кавка.

Пожарные эвакуировали из здания около 20 человек, возгорания в доме не было. На место также прибыли газовщики. «Мы измерили концентрацию газа в доме, и в настоящее время опасности нет», — добавил Кавка.

Источник: novinky.cz