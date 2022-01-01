Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В жилом доме в Праге произошел взрыв газа

В жилом доме в Праге произошел взрыв газа

Партнер рубрики:
Kochy
23 июня
19:27
1039
Взрыв газа произошел 23 июня в жилом доме в пражском районе Винограды. По словам спасателей, двое мужчин получили ожоги груди и лица.

В жилом доме в Праге произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел на улице Собеславска возле пражской больницы Винограды около 17:00. Движение транспорта было перекрыто.

«Мы ликвидируем последствия взрыва газа в доме, идет эвакуация людей, мы проводим замеры концентрации газа и дальнейшие исследования. На попечении спасателей находятся два человека», — сообщил пресс-секретарь пожарных Мартин Кавка.

Пожарные эвакуировали из здания около 20 человек, возгорания в доме не было. На место также прибыли газовщики. «Мы измерили концентрацию газа в доме, и в настоящее время опасности нет», — добавил Кавка.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
24 июня
08:12
114
Политика
Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза
Assets
23 июня
18:43
3030
Экономика
У Чехии есть еще одна проблема. «Ценовой пузырь» на рынке недвижимости может лопнуть
Assets
23 июня
17:30
9386
О Чехии
Как на вас повлияли война и санкции? Вопрос читателям от 420on
Assets
23 июня
15:55
1026
Общество
Метеорологи предупредили об очень сильных грозах 24 и 25 июня
Последние новости:
Assets
24 июня
08:12
114
Политика
Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза
Assets
23 июня
18:43
3030
Экономика
У Чехии есть еще одна проблема. «Ценовой пузырь» на рынке недвижимости может лопнуть
Assets
23 июня
15:55
1026
Общество
Метеорологи предупредили об очень сильных грозах 24 и 25 июня
Assets
23 июня
14:32
5502
Общество
Конец оплаты наличными деньгами? В Чехии вряд ли.
Assets
23 июня
13:45
598
Политика
В среду Чехия выдала беженцам 753 визы. Всего визы получили 380 965 человек из Украины
Assets
23 июня
13:37
264
Общество
Правительство Чехии одобрило компенсацию больницам за неиспользованные лекарства от COVID-19
Assets
23 июня
12:47
359
Общество
Суд оставил в силе приговор, лишивший возможности скачивать некоторые фильмы с Ulož.to
Assets
23 июня
10:16
2020
Экономика
Черный сценарий: глава Чешского национального банка ожидает спада в экономике
Assets
23 июня
10:01
1256
Общество
В пражском районе Гостиварж разбился автобус. Среди пострадавших — 12 детей.
Assets
23 июня
09:32
784
Экономика
Премьер Чехии объявил об энергетической революции. Он хочет, чтобы электростанции находились под контролем государства


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода