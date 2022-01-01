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Евротрамвай уже ездит по Праге. Он является символом того, что Чехия будет председательствовать в Евросоюзе

Евротрамвай уже ездит по Праге. Он является символом того, что Чехия будет председательствовать в Евросоюзе

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
24 июня
15:26
496
В Праге был представлен специально оформленный Евротравай, который будет ездить по Праге в то время, как Чехия будет председательствовать в Совете Европейского Союза.

Евротрамвай уже ездит по Праге. Он является символом того, что Чехия будет председательствовать в Евросоюзе

Оклейка трамвая подчеркивает приоритеты, которые Чехия установила для своего председательства. Оформление было выбрано на основе конкурса в пражских школах, где победил дизайн под названием «Наука и здравоохранение», автором которого является студентка третьего курса Михайловской средней школы и Высшей профессиональной школы рекламы и искусства Анета Бромовска.

По улицам Праги теперь ездит белый трамвай с розовыми и голубыми элементами, который акцентирует внимание на том, что Чехия будет председательствовать в Европейском союзе. 

«В течение всего года и в связи с председательством этот трамвай будет напоминать нам, что Прага — это мысленно сердце, мозг, а также легкие Европы. Благодарю всех студентов, принявших участие в конкурсе, и поздравляю автора проекта-победителя. Я горжусь тем, что у нас в Праге есть такие талантливые студенты», — сказал мэр Зденек Гржиб в пресс-релизе. Трамвай начал свой первый маршрут от остановки Planetarium Prague под номером 17, но при необходимости он номер сменится.

Источник: prazska.drbna.cz

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