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Украинцы массово вывозят автомобили из ЕС в Украину, на границе длинные очереди

Украинцы массово вывозят автомобили из ЕС в Украину, на границе длинные очереди

Партнер рубрики:
Kochy
24 июня
18:50
367
​До конца июня украинцы могут ввозить в свою страну автомобили из Евросоюза без пошлин и налогов. Поэтому на словацко-украинском погранпереходе Ubľa-Malyj Bereznyj в эти дни стали формироваться очереди длиной в несколько километров.

Украинцы массово вывозят автомобили из ЕС в Украину, на границе длинные очереди

Для ввоза автомобилей в Украину можно использовать только вышеупомянутый погранпереход,поэтому еще один погранпереход Vyšné Nemecké-Užhorod сейчас свободен для доставки гуманитарной помощи. «Временное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов на ввоз автомобилей из Европейского Союза в Украину заканчивается 30 июня 2022 года», — сообщила пресс-секретарь таможни в Михаловцах Яна Нимрихтерова.

В четверг в очереди в направлении Украины было около 250 автомобилей и можно ожидать, что их будет больше в ближайшие дни. Финансовое управление ожидает увеличения количества вывозимых автомобилей, сказала Нимрихтерова.

Неудивительно, что украинцы спешат ввозить автомобили, ведь с первого июля они станут намного дороже. «Если вы раньше, например, покупали автомобиль за 10 тысяч евро, то вы платили пошлину в размере 5 тысяч евро. И это очень много», — говорит украинец Владимир.

Автомобили для нужд украинской армии будут ввозиться беспошлинно и не будут облагаться налогом даже после 1 июля 2022 года.

С начала войны украинцы вывезли из Евросоюза около 19 тысяч автомобилей. Государственный бюджет Украины потерял около двух миллиардов гривен (1,6 миллиарда крон) из-за отмены таможенных пошлин и налогов на ввозимые автомобили.

Источник: novinky.cz

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