Украинцы массово вывозят автомобили из ЕС в Украину, на границе длинные очереди

Для ввоза автомобилей в Украину можно использовать только вышеупомянутый погранпереход,поэтому еще один погранпереход Vyšné Nemecké-Užhorod сейчас свободен для доставки гуманитарной помощи. «Временное освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов на ввоз автомобилей из Европейского Союза в Украину заканчивается 30 июня 2022 года», — сообщила пресс-секретарь таможни в Михаловцах Яна Нимрихтерова.
В четверг в очереди в направлении Украины было около 250 автомобилей и можно ожидать, что их будет больше в ближайшие дни. Финансовое управление ожидает увеличения количества вывозимых автомобилей, сказала Нимрихтерова.
Неудивительно, что украинцы спешат ввозить автомобили, ведь с первого июля они станут намного дороже. «Если вы раньше, например, покупали автомобиль за 10 тысяч евро, то вы платили пошлину в размере 5 тысяч евро. И это очень много», — говорит украинец Владимир.
Автомобили для нужд украинской армии будут ввозиться беспошлинно и не будут облагаться налогом даже после 1 июля 2022 года.
С начала войны украинцы вывезли из Евросоюза около 19 тысяч автомобилей. Государственный бюджет Украины потерял около двух миллиардов гривен (1,6 миллиарда крон) из-за отмены таможенных пошлин и налогов на ввозимые автомобили.
Источник: novinky.cz
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