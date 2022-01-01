В Чехию пришли грозы и сильные ливни

В Чехию пришли грозы и проливные дожди, которые вызвали повышение уровня воды в реках и транспортные проблемы. Такая же погода будет в республике и в субботу, 25 июня.

В пятницу шел сильный дождь, в основном на юге Чехии и в Праге. По данным метеорологов, больше всего осадков выпало к 4:30 субботы в Праге - Коморжанах (100,8 мм), на станции Седлице (80,3 мм), в Страконице (77,7 мм), во Враже (75 мм). мм) и в Праге - Либуш (71,6 мм).

Наиболее интенсивные осадки были зафиксированы метеорологами в Бубине (43 мм/30 мин), в Страконицах (38,6 мм/30 мин), в Стражне (36,8 мм/30 мин), на станции Седлице (36,6 мм/30 мин) и в Черне в Пошумави (35,7 мм / 30 мин).

«В течение пяти минут над территорией Чешской Республики и ее ближайшими окрестностями было зафиксировано более 2000 разрядов молнии», — говорится в сообщении Чешского гидрометеорологического института.

Проливные дожди в пятницу вечером и в субботу утром подняли уровень некоторых небольших ручьев. В Праге в Нусле был второй уровень паводковой опасности.

Метеорологи заранее предупредили, что могут возникнуть проблемы, особенно в южной Чехии. У местных пожарных было несколько десятков выездов в пятницу вечером в связи с грозой, в основном из-за упавших деревьев и откачки воды из затопленных подвалов.

«С семи до одиннадцати часов вечера мы фиксируем более 70 выездов, когда в общей сложности в 23 случаях мы удаляли упавшие деревья и во время 28 откачивали воду из подвалов», — сообщила пресс-секретарь Южночешской пожарной охраны Вендула Матею.

Пресс-секретарь также указала, что во многих местах пожарным пришлось прочищать засорившуюся канализацию, поскольку в некоторых местах улицы затопила вода.

Пожарные ликвидировали последствия стихии и в Праге. «На улице Виноградской обвалилась часть залитого водой гипсокартонного потолка в баре. Никто не пострадал, около сотни человек покинули заведение", — сообщили пражские пожарные.

В Среднечешском крае с 11:00 пятницы до 6:30 субботы пожарные выезжали почти на 150 случаев, из которых 104 касались технической помощи.

К утру они зарегистрировали около 40 выездов на поваленные через дорогу деревья и около 50 раз выезжали помочь слить воду из подвалов. «Большинство событий произошло в районе Прага-Запад», — сказала Тереза ​​Сикора Флигерова, пресс-секретарь региональных пожарных.

Во Вранах-над-Влтавой в районе Прага-Запад транспорт был затруднен из-за грязи, которая попала на дорогу. В связи с этим движение автобусов из Праги в Давле ограничено до особого распоряжения.

Предупреждение о наводнении действует до полудня субботы. Метеорологи также предупредили, что в после проливных дождей будет много комаров.

Источник: novinky.cz