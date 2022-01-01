Агрессивную женщину пришлось вывести из автобуса с помощью пражских полицейских

Пассажиры автобуса №913 около часа ночи в пятницу убедились, что езда на общественном транспорте в Праге может обернуться очень неприятным опытом, особенно ночью. В автобусе раздавались крики и грубые оскорбления со стороны женщины, которая не вняла просьбе водителя выйти из автобуса, поэтому на место происшествия были вызваны пражские полицейские.

Водитель сначала попытался сам вывести женщину из автобуса, но она не вняла его просьбам, поэтому на место прибыли сотрудники полиции, которых водитель вызвал, нажав тревожную кнопку.

«Нарушительницу вывели из транспорта и совместно с полицией проверили её на алкоголь, тест показал значение 2,85 промилле. 38-летняя женщина не успокоилась даже на улице, из-за чего ее доставили в вытрезвитель», — добавила пресс-секретарь городской полиции Ирена Сейфертова на странице пражских полицейских в Facebook.

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день