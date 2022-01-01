Гигиенисты проверили воду в природных водоёмах Праги. Вода в порядке, можно купаться

Гигиеническая станция города Праги проверила воду в семи природных водоёмах столицы и одобрила их для купания. Состояние троих из них незначительно ухудшилось, в четверых — все полностью в порядке.

В июне гигиенисты осмотрели природные водоёмы Мотол, Шеберак, Гостиварж и Джбан, биотопы Лготку и Радотин, а также водоём в Дивокой Шарке. Радтотин, Лготка, Мотол и Дивока Шарка получили наивысшую оценку, Гостиварж, Шеберак и Джбан стоят на втором месте, так как здесь вода пригодна для купания, но облагает слегка ухудшенными показателями, как пишут на сайте станции города.

Во всех обнаружено снижение прозрачности.

Гигиенисты заявили, что для купания вода безопасна — вероятность проблем со здоровьем при отдыхе с купанием низкая, но по возможности желательно принять душ после посещения водоёмов.

Гигиеническая станция берет пробы воды раз в две недели, а Дивока Шарке — раз в месяц.





Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день