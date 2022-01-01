Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Гигиенисты проверили воду в природных водоёмах Праги. Вода в порядке, можно купаться

Гигиенисты проверили воду в природных водоёмах Праги. Вода в порядке, можно купаться

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
27 июня
11:14
283
Гигиеническая станция города Праги проверила воду в семи природных водоёмах столицы и одобрила их для купания. Состояние троих из них незначительно ухудшилось, в четверых — все полностью в порядке.

Гигиенисты проверили воду в природных водоёмах Праги. Вода в порядке, можно купаться

В июне гигиенисты осмотрели природные водоёмы Мотол, Шеберак, Гостиварж и Джбан, биотопы Лготку и Радотин, а также водоём в Дивокой Шарке. Радтотин, Лготка, Мотол и Дивока Шарка получили наивысшую оценку, Гостиварж, Шеберак и Джбан стоят на втором месте, так как здесь вода пригодна для купания, но облагает слегка ухудшенными показателями, как пишут на сайте станции города. 

Во всех обнаружено  снижение прозрачности.

Гигиенисты заявили, что для купания вода безопасна — вероятность проблем со здоровьем при отдыхе с купанием низкая, но по возможности желательно принять душ после посещения водоёмов. 

Гигиеническая станция берет пробы воды раз в две недели, а Дивока Шарке — раз в месяц.


 

Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 



читайте по теме
Assets
08 июня
12:23
30088
Общество
Самые красивые водоемы для купания в часе езды от Праги
Assets
10 мая
09:30
1631
Экономика
Инфляция в Чехии в апреле выросла до 14,2 процента
Assets
30 марта
08:25
2053
Общество
В Праге из-за аварии 77 000 жителей остались без воды
Assets
12 августа
20:22
8196
Общество
Брненские ученые доказали: пить воду из-под крана в Чехии опасно после отпуска
Последние новости:
Assets
27 июня
14:05
105
Общество
На кольцевой дороге в Праге загорелся автомобиль с танком
Assets
27 июня
13:44
71
Экономика
С 1 июля в Чехии станет меньше навязчивой рекламы
Assets
27 июня
13:18
120
Культура
Кино под открытым небом в Чехии: Транспортная компания покажет двадцать фильмов бесплатно
Assets
27 июня
12:04
244
Экономика
Еще пять стран ЕС хотят отложить запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
Assets
27 июня
10:54
709
Общество
Агрессивную женщину пришлось вывести из автобуса с помощью пражских полицейских
Assets
27 июня
10:21
319
Экономика
Чешский мобильный оператор T-Mobile столкнулся с кибератакой
Assets
27 июня
08:53
655
Общество
В Чехии скоростной поезд Pendolino столкнулся с маневровым локомотивом
Assets
26 июня
18:19
1231
Общество
Автобус с 44 пассажирами застрял под мостом в Чехии
Assets
26 июня
12:24
1278
Культура
Театр на небе: в Чехии на зрителей «смотрели» гигантские глаза, состоящие из дронов
Assets
26 июня
11:47
476
Культура
Цирковой фестиваль Letní Letná пройдет в Праге с 11 по 31 августа


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода