На кольцевой дороге в Праге загорелся автомобиль с танком

27 июня
14:05
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В понедельник днем пражские пожарные тушили огонь под автомобилем, который перевозил исторический танк по пражской кольцевой дороге. Водитель отсоединил тягач от грузовика.
Грузовик, перевозивший советский танк Т-54 загорелся на 3-м километре пражской кольцевой дороги в районе Горни Почернице.
«Это исторический танк из частной коллекции. В момент возгорания водитель отсоединил тягач. Пожар находится под контролем», — сказал пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка.
По его словам, танк в результате пожара не пострадал, причиной стала техническая неисправность шасси тягача.
Пожарные потребовали ограничить движение транспорта. «Во время вмешательства дорога в направлении центра будет перекрыта. Просим водителей избегать этого места и использовать ближайший выезд», — сообщили в полиции.
Источник: novinky.cz
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