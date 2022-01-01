На кольцевой дороге в Праге загорелся автомобиль с танком

​В понедельник днем ​​пражские пожарные тушили огонь под автомобилем, который перевозил исторический танк по пражской кольцевой дороге. Водитель отсоединил тягач от грузовика.

Грузовик, перевозивший советский танк Т-54 загорелся на 3-м километре пражской кольцевой дороги в районе Горни Почернице.

«Это исторический танк из частной коллекции. В момент возгорания водитель отсоединил тягач. Пожар находится под контролем», — сказал пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка.

По его словам, танк в результате пожара не пострадал, причиной стала техническая неисправность шасси тягача.

Пожарные потребовали ограничить движение транспорта. «Во время вмешательства дорога в направлении центра будет перекрыта. Просим водителей избегать этого места и использовать ближайший выезд», — сообщили в полиции.

Источник: novinky.cz