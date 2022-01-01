В Праге мужчина украл электровелосипед за сто тысяч. Полиция его ищет

Пражские полицейские разыскивают мужчину, который украл электровелосипед на сумму более ста тысяч крон с улицы в Праге 7. Он снял замок безопасности с велосипеда и уехал на нем. За это он может попасть в тюрьму на срок до пяти лет.

Хозяин пристегнул велосипед цепным замком к громоотводу на улице Тусарова в начале июня. Там его и заметил похититель.

«В момент, когда его никто не видел, он неизвестным образом снял замок и уехал с места на этом же велосипеде. Таким образом, он нанес ущерб владельцу на сумму более ста тысяч крон», — заявил представитель полиции Ричард Хрдина.

Лицо вора было заснято на камеры, когда он ехал на велосипеде. «Поскольку найти этого человека или украденный велосипед до сих пор не удалось, мы обращаемся за помощью к широкой общественности. Если вы знаете человека на камере или обладаете какой-либо важной информацией по этому делу, позвоните по номеру 158», — добавил Хрдина. Из-за высокой цены велосипеда и нанесенного ущерба мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: prazska.drbna.cz

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