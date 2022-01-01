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ВИДЕО: Мужчина в Праге украл кошелек у невнимательной женщины. Он может провести за решеткой до двух лет

ВИДЕО: Мужчина в Праге украл кошелек у невнимательной женщины. Он может провести за решеткой до двух лет

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anastasiia-kn
28 июня
12:39
604
Пражские полицейские разыскивают мужчину, который украл кошелек и платежную карту у другой покупательницы в магазине в Праге 6. Он воспользовался невнимательностью женщины и спрятал все в рюкзаке со своей покупкой. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ВИДЕО: Мужчина в Праге украл кошелек у невнимательной женщины. Он может провести за решеткой до двух лет

В начале июня женщина пошла за покупками в магазин на улице Маковского во второй половине дня. 

«Подойдя к кассе, она для удобства положила сверху на морозильник черный кошелек и платежными картами, чтобы вынуть одну из карт», — сообщила пресс-секретарь полиции Мартина Шприслова на сайте полиции. Женщина забыла, что отложила кошелек, и продолжала оплачивать покупку. 

«Сразу к кассе подошел еще один покупатель, который заметил забытый кошелек и позже спрятал его вместе с покупкой в ​​рюкзаке», — объяснила ситуацию Спрыслова. Затем пожилая женщина вспомнила о кошельке, но на старом месте его уже не было. Однако камеры в магазине и торговом центре зафиксировали мужчину, и сейчас полиция просит помощи в его опознании. 

«Мужчина — высокий и сильный, на вид крупного телосложения, ему может быть от 30 до 40 лет. Лысый, за исключением волос на затылке, которые заплетены в дреды, на лице короткая борода. В момент кражи он был одет в уороченные черно-серые камуфляжные брюки и черную футболку с короткими рукавами, черную обувь и черный рюкзак через плечо», — описала вора Шприслова.

Источник: prazska.drbna.cz

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