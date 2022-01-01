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Метеорологи предупреждают: на Прагу надвигаются очень сильные грозы

Метеорологи предупреждают: на Прагу надвигаются очень сильные грозы

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
29 июня
11:26
431
Метеорологи предупреждают об очень сильных грозах в столице. Ожидается крупный град, порывы ветра до 90 километров в час и краткосрочное количество осадков около 50 миллилитров.

Метеорологи предупреждают: на Прагу надвигаются очень сильные грозы

Местами ожидаются проливные дожди с возможным интенсивным стоком воды со склонов, также может затопить подземные переходы и подвалы.

«Порывы ветра могут ломать ветки, вырывать деревья с корнем. Также представляют опасность град и молния. Можно ожидать порчи имущества, отключения электроэнергии, проблем с транспортом и так далее. Необходимо обратить внимание на безопасность, особенно в отношении риска ударов молнии и травм от падающих и отлетающих предметов, а также от града», — предупреждают метеорологи на своём веб-сайте. 

Специалисты напоминают, что необходимо обезопасить окна, двери, теплицы и незакрепленные предметы на улице. При вождении в грозу нужно снизить скорость и ехать очень осторожно.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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